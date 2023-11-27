الإثنين 27 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

إسرائيل تكشف عن اتفاق مع إيلون ماسك بشأن تشغيل الإنترنت الفضائي في غزة

إيلون ماسك، فيتو
إيلون ماسك، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلن  وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو قرعي، اليوم الإثنين، أن هناك اتفاقا مبدئيا مع إيلون ماسك على عدم تشغيل الإنترنت الفضائي "ستارلينك" بغزة إلا بموافقة حكومة الاحتلال.


تشغيل نظام ستارلينك في غزة 

 وفي وقت سابق كان إيلون ماسك أعلن عن استعداده لتشغيل نظام ستارلينك في قطاع غزة، وذلك بعد انقطاع الاتصالات والإنترنت هناك، ولكن للجهات والمؤسسات الأممية فقط.

 

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في تقرير لها، أن الطائرة الخاصة  للملياردير الأمريكي إيلون ماسك هبطت في مطار بن جوريون بإسرائيل.

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إيلون ماسك يصل إلى إسرائيل 

وتجدر الإشارة إلى أنه تم نشر موقع طائرة إيلون ماسك عبر حساب التواصل الاجتماعي ElonJet الذي يتابع تحركات الطائرة حول العالم.

 

ووفقا للصحيفة سيلتقي ماسك خلال زيارته برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوج.وبحسب الصحيفة فأن الملياردير الأمريكي ماسك سيزور مدينة غزة.

 

وقالت الصحيفة إن نتنياهو يعتزم أن يعرض على ماسك الفيديو التي تروج له إسرائيل حول العالم والتي تزعم أنه يوثق عمليات قتل في 7 أكتوبر، بالإضافة إلى تسجيل بث صوتي مشترك معه.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتهم فيه جماعات حقوقية ماسك بتضخيم الكراهية المعادية لليهود على منصته للتواصل الاجتماعي.

وأكد مصدر إسرائيلي لوكالة "رويترز" زيارة ماسك الذي يدير أيضًا شركتي تسلا وسبيس إكس.

 

محاربة خطاب الكراهية

 وتتزامن زيارة ماسك مع هدنة مدتها أربعة أيام في الحرب بين حماس وإسرائيل في غزة.

وكان نتنياهو التقى مع ماسك في كاليفورنيا في 18 سبتمبر الماضي وحثه على "تحقيق التوازن" بين حماية حرية التعبير ومحاربة خطاب الكراهية بعد أسابيع من الجدل حول المحتوى المعادي للسامية على منصة إكس.

ورد ماسك بالقول: إنه ضد معاداة السامية وضد أي شيء "يروج للكراهية والصراع"، مكررًا تصريحاته السابقة بأن منصة إكس لن تروج لخطاب الكراهية.

 

 مؤامرة "الاستبدال العظيم"

وفي 15 نوفمبر، وافق ماسك على منشور على منصة إكس يزعم أن اليهود يؤججون الكراهية ضد البيض، قائلًا إن المستخدم الذي أشار إلى نظرية مؤامرة "الاستبدال العظيم" كان يتحدث "الحقيقة الفعلية".

وأدان البيت الأبيض ما سماه "الترويج البغيض للكراهية العنصرية والمعاداة للسامية" التي "تتعارض مع قيمنا الأساسية كأمريكيين".

وأوقفت شركات أمريكية كبرى إعلاناتها مؤقتًا على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به.

وقال ماسك: إن منصة إكس يجب أن تكون منصة للأشخاص لنشر وجهات نظر متنوعة، لكن الشركة ستحد من نشر بعض المنشورات التي قد تنتهك سياساتها، واصفة هذا النهج بأنه "حرية التعبير، وليس حرية الوصول".

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طائرة إيلون ماسك الخاصة تهبط في إسرائيل، وزيارة مرتقبة لقطاع غزة

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الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يزور إسرائيل

 

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