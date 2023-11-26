لا ثقة بين الجانبين، سيناريوهات تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل

سجلت الهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة والتي تم التوصل إليها بوساطة دولية وإقليمية، العديد من الخروقات؛ ما أثار المخاوف من فشل الجهود المتعلقة بتمديدها.

فشل جهود تمديد الهدنة

وخرقت إسرائيل الهدنة بقتلها اثنين من الفلسطينيين وجرح آخرين على الحاجز الذي نصبته لجيشها في غزة، علاوة على تحليق طائرات الاستطلاع بعدد من مناطق الجنوب، إضافة لتعطيل دخول المساعدات لغزة وشمالها، وفق اتهامات من حماس.

واتهمت الحركة إسرائيل بالتلاعب بقائمة الأسيرات والأطفال المفرج عنهم في إطار الصفقة، فيما وجهت أطراف إسرائيلية اتهامات لحماس بخرق الهدنة بتأجيل تسليم أسماء الرهائن المفرج عنهم، وتأخير مواعيد تسليمهم.

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وتباينت الآراء السياسية بشأن إمكانية تمديد الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس لأيام أخرى، خاصة بعد تأجيل الجناح المسلح للحركة السبت، تسليم الرهائن الإسرائيليين والأجانب، وربط ذلك بتسريع دخول المساعدات لغزة وشمالها.

خروقات الهدنة



وبحسب المحلل السياسي الفلسطيني سهيل كيوان في تصريحات لعدد من المواقع الاخبارية، أن "الخروقات التي سُجلت خلال اليومين الماضيين من الهدنة الإنسانية بغزة، لا يمكن أن تؤدي لفشلها أو تجدد القتال بين حماس وإسرائيل بالقطاع"، مرجحًا أن يتم تمديد الهدنة لأيام أخرى.

وقال كيوان إن "الهدنة الحالية ستؤسس بالتأكيد لمفاوضات أكثر إيجابية بين حماس وإسرائيل، وستؤدي إلى هدنة جديدة وفق الشروط الحالية على أقل تقدير، وقد تكون بشروط أفضل".

وأضاف كيوان: "هذه الهدنة جاءت نتيجة جهود دولية وإقليمية استثنائية وضغوط غير مسبوقة على الجانبين، علاوة على أن الضمانة الأمريكية لها عامل مهم في نجاحها وتمديدها وفق اتفاق يرضي جميع الأطراف".

وأشار إلى أن "الخروقات التي سجلت من كلا الطرفين تم تجاوزها بنجاح من خلال الحوار المستمر للوسطاء مع حماس وإسرائيل، وهذا الأمر مؤشر قوي بشأن المضي في سيناريو تمديد الهدنة"، على حد تقديره.

ورجح أن "ينجح الوسطاء في تحسين الاتفاق الحالي بين حماس وإسرائيل، وأن يتم التوصل لاتفاق يقضي بالإفراج عن عدد أكبر من الرهائن في غزة مقابل عدد أكبر من الأسرى وزيادة في أعداد شاحنات المساعدات التي تصل لقطاع غزة وشمالها".

وأضاف كيوان أن "الهدنة الجارية حاليًّا كانت بالنسبة للولايات المتحدة والأطراف الأخرى خطوة أولية نحو إنهاء الحرب في غزة، وأعتقد أن تجاوب إسرائيل وحماس مع هذه الخطوة يأتي في إطار الرغبة بتحقيق الهدف ذاته".

واستطرد كيوان: "الحرب في غزة تقترب من نهايتها وأمامنا أيام أو أسابيع قليلة من أجل التوصل لصفقة شاملة بين إسرائيل وحماس"، مشددًا على أن هذه الصفقة ستكون في إطار خطوات تدريجية ينفذها كلا الجانبين.

فقد الثقة بين حماس واسرائيل



كما أن الخروقات التي سُجلت خلال الهدنة الإنسانية بغزة خلقت نوعًا من عدم الثقة بين الجانبين"، مما دفع الجناح المسلح لحماس لتأخير إطلاق سراح المحتجزين الليلة الماضية.

وهذه الخروقات ستدفع حماس وإسرائيل للمطالبة بضمانات أقوى من أجل تمديد الهدنة، والدخول بمرحلة جديدة تتعلق بالمفاوضات على الصفقة الشاملة بما يضمن تنفيذ بنودها".

ويمكن وصف المفاوضات المتعلقة بتمديد الهدنة الإنسانية "بالمرهقة لجميع الأطراف"، مؤكدًا أنها لن تكون سهلة مطلقًا، ولكنها ستؤدي إلى اتفاق ملزم لحماس وإسرائيل يضمن وقفًا طويلًا لإطلاق النار بين الجانبين.

صحيح أن الخروقات التي سُجلت من كلا الطرفين ليست كبيرة، ولا يمكن أن تؤدي لتجدد القتال خلال أيام الهدنة، لكنها ستصعّب مهمة المفاوضين وسترفع من سقف المطالب لكلا الجانبين وبالتالي تزداد الترجيحات بتجدد القتال بعد انقضاء هدنة الأيام الأربعة".

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