مصرع طالب وإصابة اثنين آخرين فى مشاجرة بالقليوبية
لقى طالب مصرعه وأصيب 2 آخرين فى مشاجرة بالقليوبية بسبب خلافات الجيرة وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين.
تلقى قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها طالب "مصاب بجرح نافذ وتوفـى أثناء إسعافه" ووالده ونجل خالته "مصابان بجروح وكسور متفرقة بالجسم".
وبالفحص تبين قيام (مالك محل أدوات منزلية وأنجاله الثلاثة) بالتعدى عليهم بالضرب وإحداث إصابتهم والتى أودت بحياة أحدهم، وذلك بسبب خلافات الجيرة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية من ضبطهم وبحوزة أحدهم الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة (سلاح أبيض "سكين")..وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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