الأحد 26 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

استنفار في جنوب موريتانيا بحثًا عن سجناء فارين

موريتانيا، فيتو
موريتانيا، فيتو

استنفرت الأجهزة الأمنية في ولاية اترارزة جنوب موريتانيا خلال الساعات الأخيرة، بحثًا عن فارين من السجن المركزي أحدهم متهم بجريمة قتل، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

فرار سجناء من السجن المركزي 

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر محلية، أن عدد السجناء الذين تمكنوا من الفرار غير معلوم، مشيرة إلى أن أحد الفارين على الأقل وقع في قبضة الشرطة بعدما حاصرته داخل أحد الأزقة القريبة من السوق الرئيسة وسط المدينة.

وقال موقع "صحراء ميديا" المحلي، إن الفارين من سجناء الحق العام من أصحاب السوابق تمكنوا من الهروب بالتزامن مع صلاة المغرب.

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وأشار إلى أن السجن المدني الذي فروا منه يقع بالقرب من السوق المركزية، ويعد من أقدم السجون في موريتانيا، ويعاني من الاكتظاظ، كما شهد حوادث مماثلة بالتوقيت نفسه في سنوات سابقة.

وشهدت موريتانيا في 5 مارس الماضي، هروب 4 متهمين بالإرهاب من السجن المركزي بنواكشوط، وذلك بعد اشتباك مسلح أسفر عن مقتل رجلي أمن، في أكبر عملية من نوعها في البلاد.

وفي 11 من الشهر ذاته، أعلنت السلطات الموريتانية، مقتل 3 من السجناء الفارين واعتقال الرابع في منطقة جبلية شمالي البلاد.

وفي مايو الماضي نشر الجيش الموريتاني فيديو يوثق لحظات فرار السجناء السلفيين من السجن المركزي في نواكشوط مارس الماضي، كما عرض مشاهد للاشتباكات بين رجال الأمن والمطلوبين.

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الجيش الموريتاني السلطات الموريتانية جريمة قتل موريتانيا

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