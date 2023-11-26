مؤشر الذهب العالمي يواصل الارتفاع الجنوني.. عيار 24 يتخطى 3170 جنيها على موقع البورصة المصرية.. والدولار يهبط لأدنى مستوياته منذ عامين

ما يشهده سوق المال عالميا ومحليا الآن، خاصة فيما يتعلق بالملاذات الآمنة، مع تراجع للعملة المحلية هو سيناريو مكرر يعكس حالة اقتصاد البلدان، كما أن هناك علاقة عكسية بين الذهب والدولار، فنرى الآن مؤشر الذهب عالميا يتخطى المستوى 2000 دولار للأونصة ومحليا فى صعود إلى قمم جديدة حيث تخطى عيار 24 على موقع البورصة المصرية 3177 جنيها للجرام، وفى المقابل هبوط حاد وقوى مستمر بمؤشر الدولار عالميا عند المستوى 103.28 وهو أدنى مستوى له منذ عامين.

مؤشر الذهب العالمي خلال حركة التعاملات

سعر جرام الذهب، ارتفع مؤشر الذهب العالمي خلال حركة التعاملات ، وسجل المؤشر العالمي 2002.85 دولار للأونصة الواحدة، ورصدت “ فيتو” حركة المؤشر بشكل لحظي، حيث استطاع أن يتخطى حاجز المستوى 2000 دولار للأونصة بعد مرور ما يقارب الشهرين، وكسر المستوى ليهبط من جديد عند 2002 نقطة، ونتيجة لانخفاض المؤشر العالمي للدولار ووصوله قرب مستويات 103.30 نقطة، سجل الذهب أعلى مستوياته الآن بالمؤشر العالمي.

مؤشر الذهب بالبورصة المصرية، فيتو

السعر الاسترشادي لـجرام الذهب بموقع البورصة المصرية

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3177 جنيها للشراء، ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـ جرام الذهب هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام.

وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنا.

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الاحتفاظ بالذهب والحصول على عوائد سريعة

وينصح خبراء سوق المال والمحللين الفنيين بأهمية "الاحتفاظ بالذهب" كاستثمار على المديين المتوسط والطويل، وعدم التعامل معه بمبدأ "المضاربة" أو الرغبة في الحصول على مكسب سريع، لاسيما وأن الذهب من الاستثمارات التي تدر عائدًا إلا عند بيعها، وحال الرغبة في الحصول على عوائد سريعة أو دورية، ثمة قنوات ووسائل استثمارية أخرى يمكن أن يلجأ إليها المستثمرون.

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سبائك الذهب، فيتو

بكام سعر الأونصة الواحدة؟

وتجاوز سعر الأونصة الواحدة 2002.85 دولار، وهو نتيجة التغيرات والأحداث الجيوسياسية العالمية والتي تؤثر بدورها على أسعار الذهب والنفط وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب بحركة التعاملات، وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم، ‏بنسبة 0.1% إلى 4.93%، بعد أن تجاوز مستوى 5% للمرة الأولى منذ عام ‏‏2007.

التحليل الفني وتوقعات اتجاه مؤشر الذهب

وهناك عوامل وراء توقعات خبراء سوق المال بارتفاع أسعار الذهب للربع الأخير من العام الجاري 2023، ووفقا لتحديث حركة المؤشر العالمي للذهب وتوقعات أسعار الذهب، من المحتمل أن ينمو حجم التداول على الذهب بشكل كبير خلال الأشهر القليلة القادمة، وعلى الرغم من ذلك فهناك مخاوف اقتصادية لا تزال حاضرة إلى حد كبير، حيث إن التخفيض الأخير لتصنيفات ديون الولايات المتحدة والإعلان عن زيادة كبيرة في الاقتراض الحكومي هو الأحدث في سلسلة من المؤشرات التي تؤدي إلى أزمة حقيقية.

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التقلبات الموسمية لسوق الأسهم

وعلى صعيد حركة التداولات، جاءت سعر الأونصة الواحدة عند 2002 دولار، ويرجع ذلك إلى التقلبات الموسمية لسوق الأسهم، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة على السندات كذلك، وتجدد الطلب المستمر على الذهب في دول شرق آسيا.

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الدولار الأمريكى ، تراجع الدولار الأمريكي بحركة التداولات، مع استيعاب المتداولين للبيانات الاقتصادية الأخيرة وما يعنيه ذلك بالنسبة لسياسة سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكى، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.3 ٪ ليصل إلى 103.28 ، أعلى بقليل من أدنى مستوى له خلال شهرين ونصف عند المستوى 102 نقطة، والذي شهده في وقت سابق من هذا الأسبوع .

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مؤشر الدولار، فيتو

المؤشر يحقق أسوأ أداء شهري له خلال عام

كما أن جزء من انتعاش مؤشر الدولار الذي لوحظ خلال جلسات التداول هذا الأسبوع، قد يكون مرتبطا ببعض عمليات جني الأرباح التى كثرت خلال حركة التداولات، حيث انخفض المؤشر نحو 2.5% حتى الآن في نوفمبر وهو في طريقه لتحقيق أسوأ أداء شهري له خلال عام، مع توقع السوق تمامًا أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي ثابتًا على أسعار الفائدة في ديسمبر قبل البدء في خفض أسعار الفائدة، في وقت ما من العام المقبل.

حركة مؤشر الدولار الأمريكي عالميا، تحديث لحظي لحركة العملة الخضراء

مؤشر الدولار الأمريكي، رصدت “ فيتو” حركة المؤشر العالمي للدولار الأمريكي ، خلال الساعات الماضية، إذ هبط المؤشر بشكل قوى نتيجة صعود مؤشر الذهب ووصل نحو المستوى 103.28 وارتد لأسفل مباشرة خلال حركة التعاملات.

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مؤشر الدولار، فيتو

أين يتجه المؤشر العالمي للدولار؟

ويرى الخبراء، أن هذا المستوى لن يشكل أي تهديد على المسار الرئيسي الصاعد نظرا للثبات العام فوق مستوى الدعم عند المستوى 102، وعند تجميع السعر الإيجابي نحو المستوى 104 سيتم تجديد الضغط على العائق المستقر عند 105، بالإضافة إلى أن نطاق التداولات المتوقع ما بين 105 و106.

وهبط مؤشر الدولار الأمريكي عند المستوى 103.28 نقطة، إذ أحيت بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين احتمالات بأن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم نحو المستوى المستهدف عند اثنين بالمئة، وانخفض الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية.

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كيف تتداول على مؤشر الدولار الأمريكي ؟

يمكنك أن تقوم بـ التداول على مؤشر الدولار الأمريكي كعقد آجل لمدة 21 ساعة في اليوم عبر العديد من منصات التداول، كما تستمد العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي سيولتها مباشرة من سوق العملات الفورية، والتي يقدر حجم مبيعاتها بأكثر من 2 تريليون دولار يوميًا.

ويعتبر العقد الآجل لمؤشر الدولار الأمريكي ICE هو المؤشر الوحيد المتاح للمتداولين والمنظم والذي بإمكان تجار العقود الآجلة في جميع أنحاء العالم أن يتداولوا عليه فعليا على مدار الساعة، لهذا السبب العقود الآجلة لمؤشر ICE بالدولار الأمريكي (USDX) تعتبر معيار رئيسيا للقيمة الدولية للدولار الأمريكي ومؤشر العملات الأكثر تداولًا في العالم.

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