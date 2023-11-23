الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة بـ500 نقطة أساس إلى 40%

البنك المركزى التركى،
البنك المركزى التركى، فيتو

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي، في اجتماعها اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساسية، لتصل من 35 % إلى 40 %، كما ذكر المركزي التركي في بيان السياسة النقدية له، أن معدل التضخم الرئيسي انخفض في شهر أكتوبر ولا يزال متماشيا مع التوقعات الواردة في أحدث تقرير للتضخم، إن المستوى الحالي للطلب المحلي، والتقلبات في تضخم الخدمات، والمخاطر الجيوسياسية، تعمل على إبقاء ضغوط التضخم على قيد الحياة.

Advertisements

ومن ناحية أخرى، تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن الطلب المحلي بدأ في الاعتدال مع انعكاس التشديد النقدي على الأوضاع المالية، وتقدر اللجنة أيضًا أن توقعات التضخم وسلوك التسعير بدأت تظهر علامات التحسن.

اقرأ التالى: المركزي السويدي يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 4%

 

البنك المركزى التركى، فيتو 

 

 المستوى الحالي من سياسة التشديد النقدي بتركيا 

يمكن القول ان اللجنة قدرت أن المستوى الحالي من التشديد النقدي قريب بشكل كبير من المستوى المطلوب لتحديد مسار تباطؤ التضخم، بالاضافة الى انه وبناء على ذلك ستتباطأ وتيرة التشديد النقدي وستكتمل دورة التشديد في فترة زمنية قصيرة، وسيتم الحفاظ على التشدد النقدي طالما كان ذلك ضروريا لضمان استقرار الأسعار المستدام. 

ولزيادة وظائف آليات السوق المالى وتعزيز الاستقرار المالي الكلي، تواصل اللجنة تبسيط وتحسين الإطار التحوطي الجزئي والكلي الحالي، في حين تم تقييم أسعار الإقراض على أنها تتماشى مع المستوى المستهدف للضيق المالي، فإن اللجنة تقدر أن اللوائح الخاصة بزيادة حصة الودائع بالليرة التركية والتشديد النقدي ستستمر في تعزيز آلية التحويل وتحسين تكوين التمويل للبنوك المصرفية، بالإضافة إلى قرارات سعر الفائدة، ستواصل اللجنة اتخاذ قرارات التشديد الكمي لدعم موقف السياسة النقدية.

ويمكن القول أنه وفى الأخذ في الاعتبار هناك آثار تراكمية لسياسة التشديد النقدي، كما ستواصل اللجنة تحديد قرارات السياسة بطريقة من شأنها خلق الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان انخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم والوصول إلى هدف التضخم البالغ 5 في المائة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية  . 

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي سعر الفائدة رفع سعر الفائدة المركزى التركى التضخم التشديد النقدي تركيا سياية التشديد النقدي بتركيا السياسة النقدية

مواد متعلقة

خبير يوضح اتجاه حركة المؤشرات بالبورصة المصرية تزامنا مع أحداث طوفان الأقصى

بكام سعر الذهب على موقع البورصة المصرية النهاردة؟.. اتجاه حركة المؤشر العالمي للمعدن الأصفر

خبير اقتصادي: تخفيض قيمة الجنيه ضرره كبير على الاقتصاد في الوقت الحالي

التحليل الفني اليومي لمؤشرات البورصة المصرية صباح اليوم الخميس 23-11-2023

الأكثر قراءة

حبس الفنان محمد رمضان سنة بتهمة ترويج أخبار كاذبة

فتوح يبلغ لاعبي الأهلي بحسم صفقة انتقاله للقلعة الحمراء

400 كتاب وعشرات الجوائز والتكريمات، وفاة يعقوب الشاروني رائد أدب الأطفال عن 92 عاما

الأهلى، قرار جديد من كولر تجاه صلاح محسن

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

إيتمار بن غفير يطالب باحتلال قطاع غزة

الخارجية القطرية تعلن اتخاذ إجراء جديد مع حماس بشأن الإفراج عن الأسرى

القبض على مديري شركة بتهمة غسل 12 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي

Advertisements

منوعات

المزيد

الوكالة الأوروبية: الفضاء أصبح مزدحما ومطلوب قانون لتنظيم المرور في السماء

الأمير ويليام يفوز بلقب الرجل الأصلع الأكثر جاذبية لعام 2023

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 24-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

مذبحة للديوك الرومي في ألمانيا والدنمارك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 23-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 23-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

خريطة مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل أذكار الصباح وثواب المواظبة عليها يوميا

تفسير حلم المطاردة في المنام وعلاقته بالخوف من خوض التجارب العاطفية

هل يجوز قراءة القرآن دون وضوء؟ أستاذ فقه يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية