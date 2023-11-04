البورصة الأمريكية تغلق تداولاتها على ارتفاع، وخبير أسواق مال يكشف السبب

البورصة الأمريكية، أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة بالبورصة الأمريكية، فى وول ستريت على ارتفاع قوي بختام تداولات الأسبوع الماضي، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد وصل إلى نهاية حملة رفع أسعار الفائدة فيما لاقت الأسهم دعما كذلك من تقارير أرباح فصلية قوية، مصحوبا أيضا بقرار تثبيت الفائدة الفيدرالى.

نبيل فرج، فيتو

قرار الفيدرالي الأمريكى.. هل أثر بالإيجاب على أداء الأسهم الأمريكية ؟

ومن جانبه قال نبيل فرج خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء كان متوقع وأثر بشكل إيجابي على حركة السوق الأمريكى، وبينما ترك رئيسه جيروم باول الباب مفتوحا لمزيد من التشديد، فقد أقر أيضا بتأثير الارتفاع الأخير في عوائد السندات على الاقتصاد.

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وول استريت، فيتو

أرباح قوية فى الأسهم الامريكية

وأضاف فرج: أغلق المؤشر الأمريكى ستاندرد آند بورز 500 مرتفع 80.30 نقطة، أو 1.89%، عند 4317.77 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 233.40 نقطة، أو 1.79%، ليصل إلى 13294.87 نقطة، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 566.04 نقطة، أو 1.70%، إلى 33840.62 نقطة.