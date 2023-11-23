الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

المركزي السويدي يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 4%

البنك المركزى السويدى،
البنك المركزى السويدى، فيتو

قرر البنك المركزي السويدي خلال اجتماعه اليوم الخميس، تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير عند 4%، مع استعداده لرفع الفائدة في وقت مقبل إذا تدهورت توقعات التضخم، كما أنه رفع أسعار الفائدة من المستويات الصفرية في أبريل العام الماضى، وذلك في سلسلة من الزيادات لمكافحة ارتفاع التضخم الناجم عن كوفيد والحرب في أوكرانيا.

اقرأ التالى: خبير اقتصادي: تخفيض قيمة الجنيه ضرره كبير على الاقتصاد في الوقت الحالي

 

المركزي السويدي، فيتو 

 

المركزي السويدي يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 4%

وقال المركزي السويدي إن التضخم، الذي بلغ ذروته بأكثر من 10%، لا يزال مرتفعًا للغاية وهناك خطر من أن يصبح غير قابل للتباطؤ، حيث أن ضغوط الأسعار تتحرك في الاتجاه الصحيح بعد 8 زيادات متتالية، كما أن التوقعات الخاصة بسعر الفائدة هي أنه قد يتم رفعه أكثر في بداية العام المقبل، وإن السياسة النقدية يجب أن تكون انكماشية لفترة طويلة نسبيا من الزمن.

Advertisements

ماذا حدث في أسعار الفائدة الأمريكية

بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي فقد قرر اتخاذ قرار بالإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير في اجتماعه الأخير مطلع الشهر الجاري، والذي يعتبر الاجتماع قبل الأخير هذا العام للجنة السوق المفتوح الأمريكية، والذي جاء وفق التوقعات، كما قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على معدلات الفائدة الأمريكية، عند نطاق يتراوح بين 5.25 و5.50% على أمل إعادة التضخم الأمريكي إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2%، وذلك عند أعلى مستوى في 22 عاما.

ويمكن القول إن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مهما لكافة الأسواق لأنه يحدد أسعار العائد على التمويل وتقتضي به البنوك المركزية حول العالم التي تربط عملتها بالدولار.

خبير اقتصادي: تخفيض قيمة الجنيه ضرره كبير على الاقتصاد في الوقت الحالي

بكام سعر الذهب على موقع البورصة المصرية النهاردة؟.. اتجاه حركة المؤشر العالمي للمعدن الأصفر

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيدرالى الامريكى أسواق الأسهم الأوروبية البنك المركزي السويدي أهمية اجتماع الفيدرالي الأمريكي اسعار الفائدة بالبنك المركزى الامريكى احتياطيات البنوك المركزية

مواد متعلقة

خبير اقتصادي: تخفيض قيمة الجنيه ضرره كبير على الاقتصاد في الوقت الحالي

التحليل الفني اليومي لمؤشرات البورصة المصرية صباح اليوم الخميس 23-11-2023

ارتفاع سعر الذهب على موقع البورصة، المؤشر العالمي يتخطى 2000 دولار للأونصة

خبيرة: تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة يؤثر بالإيجاب على حركة البورصة المصرية

الأكثر قراءة

حبس الفنان محمد رمضان سنة بتهمة ترويج أخبار كاذبة

فتوح يبلغ لاعبي الأهلي بحسم صفقة انتقاله للقلعة الحمراء

400 كتاب وعشرات الجوائز والتكريمات، وفاة يعقوب الشاروني رائد أدب الأطفال عن 92 عاما

الأهلى، قرار جديد من كولر تجاه صلاح محسن

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

إيتمار بن غفير يطالب باحتلال قطاع غزة

الخارجية القطرية تعلن اتخاذ إجراء جديد مع حماس بشأن الإفراج عن الأسرى

القبض على مديري شركة بتهمة غسل 12 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي

Advertisements

منوعات

المزيد

الوكالة الأوروبية: الفضاء أصبح مزدحما ومطلوب قانون لتنظيم المرور في السماء

الأمير ويليام يفوز بلقب الرجل الأصلع الأكثر جاذبية لعام 2023

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 24-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

مذبحة للديوك الرومي في ألمانيا والدنمارك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 23-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 23-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

خريطة مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل أذكار الصباح وثواب المواظبة عليها يوميا

تفسير حلم المطاردة في المنام وعلاقته بالخوف من خوض التجارب العاطفية

هل يجوز قراءة القرآن دون وضوء؟ أستاذ فقه يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية