قرر البنك المركزي السويدي خلال اجتماعه اليوم الخميس، تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير عند 4%، مع استعداده لرفع الفائدة في وقت مقبل إذا تدهورت توقعات التضخم، كما أنه رفع أسعار الفائدة من المستويات الصفرية في أبريل العام الماضى، وذلك في سلسلة من الزيادات لمكافحة ارتفاع التضخم الناجم عن كوفيد والحرب في أوكرانيا.

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المركزي السويدي، فيتو

المركزي السويدي يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 4%

وقال المركزي السويدي إن التضخم، الذي بلغ ذروته بأكثر من 10%، لا يزال مرتفعًا للغاية وهناك خطر من أن يصبح غير قابل للتباطؤ، حيث أن ضغوط الأسعار تتحرك في الاتجاه الصحيح بعد 8 زيادات متتالية، كما أن التوقعات الخاصة بسعر الفائدة هي أنه قد يتم رفعه أكثر في بداية العام المقبل، وإن السياسة النقدية يجب أن تكون انكماشية لفترة طويلة نسبيا من الزمن.

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ماذا حدث في أسعار الفائدة الأمريكية

بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي فقد قرر اتخاذ قرار بالإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير في اجتماعه الأخير مطلع الشهر الجاري، والذي يعتبر الاجتماع قبل الأخير هذا العام للجنة السوق المفتوح الأمريكية، والذي جاء وفق التوقعات، كما قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على معدلات الفائدة الأمريكية، عند نطاق يتراوح بين 5.25 و5.50% على أمل إعادة التضخم الأمريكي إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2%، وذلك عند أعلى مستوى في 22 عاما.

ويمكن القول إن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مهما لكافة الأسواق لأنه يحدد أسعار العائد على التمويل وتقتضي به البنوك المركزية حول العالم التي تربط عملتها بالدولار.