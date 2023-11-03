خبيرة أسواق مال تكشف توقعاتها لحركة مؤشرات البورصة الأسبوع المقبل

قالت دينا عماد خبيرة أسواق المال: جاءت حركة المؤشرات الهابطة بتداولات الأسبوع المنتهى عند أدنى مستويات لها 22400 نقطة ثم 22600 نقطة نتيجة القوة البيعية الشديدة التي حدثت خلال جلسات البيع والشراء.

وأشارت عماد في تصريحات لـ “فيتو” إلى أن قرار المركزى المصري فيما يتعلق بتثبيت سعر الفائدة أدى إلى الاحتفاظ بالسيولة فى المحفظة الاستثمارية وعدم الشراء، مما أدى إلى انخفاض المؤشرات إلى تلك المستويات وقد يشهد الأسبوع المقبل حالة من القوة الشرائية والتي تدفع المؤشر الرئيسى إلى مستويات جديدة عند 24000: 25000 نقطة نهاية العام الجارى.

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وتوقعت دينا عماد: أن يرتفع السوق الأسبوع المقبل مدعوم بحركة التداولات على التجارى الدولى بسبب نتائج أعماله التى ارتفعت حوالى 8.5 مليار جنيه، وأدائة الجيد على الشاشة خلال حركة التداولات الماضية، كما ان قطاع الاسمنت وخاصة اسمنت قنا سيشهد ارتفاعا فى مؤشراته.

اقرا التالى: رفع سعر الفائدة في ديسمبر أمر مطروح بقوة على طاولة الفيدرالي الأمريكي

بالأرقام.. تداولات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.535 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 22639 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 27738 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 9622 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 4412 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 6581 نقطة.

كواليس تداولات جلسة الأربعاء

هبطت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الأربعاء، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.520 تريليون جنيه، لتخسر 16 مليار جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% عند مستوى 22422 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% عند مستوى 27457 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% عند مستوى 9532 نقطة.



كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% عند مستوى 4400 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% عند مستوى 5666 نقطة.

مؤشرات، فيتو

تفاصيل تداولات منتصف الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 60 مليار جنيه عند مستوى 1.536 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.78% ليغلق عند مستوى 22550 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.22% ليغلق عند مستوى 27701 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.82% ليغلق عند مستوى 9583 نقطة.



كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 4325 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.81% ليغلق عند مستوى 6476 نقطة.

حركة تداولات جلسة الإثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 1.596 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 23435 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 28922 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 9964 نقطة.



كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4421 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 6663 نقطة.

التحليل الفنى، فيتو

ماذا حدث فى تداولات بداية الأسبوع ؟

وتراجعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الأحد الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.573 تريليون جنيه، لتخسر نحو 16 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" عند مستوى 23086 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% عند مستوى 28509 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% عند مستوى 9805 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.5% عند مستوى 4409 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% عند مستوى 6638 نقطة.