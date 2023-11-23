الخميس 23 نوفمبر 2023
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اقتصاد

77 ألف عملية تداول خلال منتصف حركة تعاملات البورصة المصرية

مؤشرات البورصة المصرية،
مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

 ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الخميس، بإجمالي عدد عمليات وصلت إلى 77 ألف عملية، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.00 % عند مستوى 25.531.01 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66%  عند مستوى 30505 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82%  عند مستوى 10740 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44 % عند مستوى 5.055.92 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69 % عند مستوى 7.428.95  نقطة.

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تعاملات منتصف اليوم بالبورصة المصرية، فيتو 

حركة تداولات الأربعاء 22 / 11 / 2023 

وارتفعت مؤشرات البورصة، بختام تعاملات أمس الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 1.691 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 25029 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 30186 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 10652 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 5033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 7378 نقطة.

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البورصة المصرية، فيتو 

 

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حركة تداولات الثلاثاء 21/ 11 / 2023 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.673 مليار جنيه، لتربح نحو 7 مليارات جنيه. 

 وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77%  عند مستوى 24774 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8%  عند مستوى 29577 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53%  عند مستوى 10546 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07%  عند مستوى 4933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24%  عند مستوى 7244 نقطة. 

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