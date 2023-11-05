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اقتصاد

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية صباح اليوم الأحد 5-11-2023

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأحد، أول تداول الأسبوع، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% عند مستوى 22639 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91%  عند مستوى 27738 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1%  عند مستوى 9622 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.49%  عند مستوى 4412 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.12%  عند مستوى 6581 نقطة

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خبيرة: تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة يؤثر بالإيجاب على حركة البورصة المصرية

حظي قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة عند 5.25 و5.50 % بترحيب كبير في سوق الأوراق المالية، وقالت ماجي سليم خبيرة أسواق المال لـ “ فيتو ”: قرار الفيدرالي لا يعيق مسار المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 الصاعد وبقوة على مدار 6 أشهر ماضية، بل يعطي مزيدا من  الطمأنينة للاستثمار في الأوراق المالية المصرية،  مشيرة إلى أن البورصة المصرية ستتخطى حاجز المستوى 24000 بنهاية العام الجارى.

وأضافت سليم قائلة: جاءت حركة المؤشرات الهابطة عند أدنى مستويات لها 22400 نقطة نتيجة القوة البيعية الشديدة التي حدثت خلال جلسات البيع والشراء، مشيرة إلى أن المستثمر ينتظر قرار المركزى المصري فيما يتعلق بسعر الفائدة مما أدى إلى الاحتفاظ بالسيولة فى المحفظة الاستثمارية وعدم الشراء مما أدى إلى انخفاض المؤشرات إلى تلك المستويات المنخفضة وقد يشهد الأسبوع المقبل حالة من القوة الشرائية والتي تدفع المؤشر الرئيسى إلى مستويات جديدة أخرى.

 

المؤشر الرئيسى  EGX30

يتحرك المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية اليوم على وتيرة إيجابية صاعدة ويلامس المستوى 22000 نقطة بفارق 348 نقطة بنسبة 1.77 % حيث دفعت القوة الشرائية المؤشر على الارتفاع القوى بجلسة آخر الأسبوع الماضى ليستطيع اختراق مستوى المقاومة الثانوى الذى يكمن عند 22910 نقطة ومن ثم الإغلاق أعلاه عند حاجز الـ 22639.59 نقطة ومن ثم إذا استطاع المؤشر تأكيد هذا الاختراق بجلسة اليوم عن طريق الاحتفاظ بالتداول أعلى مسستوى الـ 22000 نقطة  - 22500. 

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مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

 ويتحرك المؤشر الآن بوتيرة إيجابية صاعدة عند المستوى 4412 نقطة مرتفعا بفارق  حوالى 18 نقطة بنسبة 0.46 % حيث يشهد المؤشر ارتفاعا طفيفا بجلسة اليوم ليستطيع التأكيد على الاختراق للمستوى 3.677 نقطة، حيث أن المستهدف للمؤشر هو استهداف مستوى جديد عند المستوى 4500 نقطة، حيث أن هناك بيعا قويا مستمرا بجلسة الأسبوع الماضى الخميس والآن المؤشر مؤهل لاختراق المستوى 4400 – 4500 – 4600 وتلك هى نقط ارتداد قوية حتى يحسن اتساع المؤشر ويؤهلة  على تحقيق السيناريو الإيجابي. 

تداولات جلسة الأربعاء  

هبطت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات، الأربعاء، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.520 تريليون جنيه، لتخسر 16 مليار جنيه. 

 وهبط   مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52%  عند مستوى 22422 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22%  عند مستوى 27457 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18%  عند مستوى 9532 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5%  عند مستوى 4400 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49%  عند مستوى 5666 نقطة. 

 

 

مؤشرات، فيتو 

 تداولات جلسه الثلاثاء 

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 60 مليار جنيه عند مستوى 1.536 تريليون جنيه.

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.78% ليغلق عند مستوى 22550 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.22% ليغلق عند مستوى 27701 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.82% ليغلق عند مستوى 9583 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 4325 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.81% ليغلق عند مستوى 6476 نقطة. 

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