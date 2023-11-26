تصريحات أسطورة ريال مدريد تشعل غضب مورينيو

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما، شعر بغضب من تصريحات أحد اللاعبين السابقين في ريال مدريد.

وكان جوتي، أسطورة الميرنجي، قد صرح في برنامج "الشيرنجيتو" بأنه لا يتمنى عودة مورينيو إلى ريال مدريد، لأنه يصيبه بالملل.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن تصريحات جوتي وصلت إلى مورينيو الذي لم يعجبه الأمر.

ويدرس "سبيشال وان" الرد على جوتي بطريقة ساخرة، كما قال للمقربين منه: "الشعور بالملل!! لقد سجل ريال مدريد الذي دربته أكثر من 120 هدفا وحقق رقما قياسيا في عدد النقاط بالدوري...".

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وينتهي عقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد في الصيف المقبل، وهناك الكثير من الجدل حول هوية مدرب الميرنجي في الموسم المقبل.

تصريحات أسطورة ريال مدريد

وكان جوتي نجم ريال مدريد السابق، أكد أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما، ليس المدرب المناسب لقيادة الميرنجي خلال الفترة المقبلة.

وقال جوتي في حديثه لبرنامج "الشيرنجويتو" الإسباني: "أود رؤية زيدان مرة أخرى في ريال مدريد، كانت هناك فترات مع مورينيو أشعر فيها بالملل أثناء مشاهدة الفريق، هذه هي الحقيقة".

وأضاف: "مورينيو ليس المدير الفني المناسب لريال مدريد".

وأختتم: "لماذا لا يكون هناك فترة ثالثة لزيدان في ريال مدريد؟ هناك مدربون يمكنهم البقاء لفترة طويلة ويمرون بعدة فترات في الريال، لأنهم الأنسب".

ويحل فريق ريال مدريد ضيفا علي نظيره قادش، بملعب "رامون دي كارانزا" ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الاسباني

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد قادش في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وقادش

تذاع مباراة ريال مدريد وقادش عبر قناة beIN sports HD3.

ترتيب ريال مدريد وقادش



ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة خلف جيرونا المتصدر بـ34 نقطة، فيما يتواجد قادش يتواجد بالمركز السابع عشر ويملك في رصيده عشر نقاط بجدول الترتيب.

وحقق ريال مدريد الفوز في 10 مباريات بالدوري الإسباني حتى الآن وتعادل في مواجهتين وخسر في واحدة.

وعلي صعيد آخر كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن تقرير تحدثت فيه عن لاعبي ريال مدريد وارتفاع قيمتهم السوقية في الفترة الأخيرة، بعد تألق عدد منهم وتقديم مستوى وأرقام مميزة.

5 لاعبين في ريال مدريد تخطت قيمتهم السوقية 100 مليون يورو

ويتواجد الآن 5 لاعبين في ريال مدريد تبلغ قيمة كل واحد منهم أكثر من 100 مليون يورو، بعضهم تضاعفت قيمته السوقية نحو ثلاث مرات، وأصبح جود بيلينجهام رابع أغلى لاعب في العالم خلف إيرلينج هالاند وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

وبحسب صحيفة “ماركا”، فإن ما يظهره السوق هو أن التزام ريال مدريد بالمواهب الشابة أمر مربح، ففي أحدث تقييم ظهر بيلينجهام بالفعل باعتباره اللاعب الأكثر قيمة في ريال مدريد والدوري الإسباني خلف فينيسيوس.

وتبلغ القيمة السوقية لجود بيلينجهام 153.9 مليون يورو، مقارنة بـ 163.5 مليون يورو لزميله فينيسيوس جونيور.

وأشارت "ماركا" إلى أن معظم التعاقدات الشابة لنادي ريال مدريد في السنوات الأخيرة تظهر في القمة، وتضاعفت قيمة بعض اللاعبين ثلاث مرات.

وأبرز مثال على ذلك فيدي فالفيردي، الذي انضم لنادي الـ 100 مليون يورو ليحتل المركز الرابع خلف أوريلين تشواميني (قيمته 109 ملايين يورو).

ويظهر فالفيردي المثال الأكثر صلة بالاستثمار الذي تم تنفيذه بشكل جيد في ريال مدريد، حيث دفع الميرنجي 5 ملايين يورو لبينارول في 2016.

أما تشواميني فقد أعاد تقييم نفسه أيضا رغم أن التعاقد معه كلف ريال مدريد 80 مليون يورو.

وفي المركزين الخامس والسادس هناك لاعبان آخران ارتفعت قيمتهما السوقية ثلاث مرات، وتبلغ القيمة السوقية للفرنسي إدواردو كامافينجا 104 ملايين يورو، وقد انتقل لصفوف ريال مدريد من رين مقابل 30 مليون يورو، ويليه رودريجو وقيمته السوقية 92 مليون يورو وتضاعفت قيمته السوقية مرة تقريبًا.

وفي المركز السابع يأتي إيدير ميليتاو، الذي انتقل لريال مدريد وهو صغير أيضًا بعمر 21 عامًا، لكن قيمته السوقية تبلغ 67 مليون يورو، رغم أنه يتعافى الآن من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، علما أن التعاقد معه في 2019 كلف ريال مدريد 50 مليون يورو.

ومن بين هؤلاء اللاعبين السبعة جدد ريال مدريد قبل أيام عقود كامافينجا ورودريجو وفينيسيوس وفالفيردي بينما سيكون ميليتاو هو التالي الذي سيتم الإعلان عن تجديد عقده.

ووفقا لصحيفة "ماركا" تصل قيمة هؤلاء اللاعبين إلى 800 مليون يورو.

أما بيلينجهام، فبالرغم من التعاقد معه مقابل أكثر من 100 مليون يورو فإن قيمته السوقية تبلغ حاليا 150 مليون يورو.

وقالت "ماركا" إن ريال مدريد يهيمن أيضًا على المراكز العشرة الأولى من بين اللاعبين الأكثر قيمة في الدوري الإسباني.

وهناك 6 لاعبين من ريال مدريد بين المراكز العشرة الأولى مقابل 4 من برشلونة.