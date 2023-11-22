مورينيو عن مغادرة أنشيلوتي ريال مدريد لتدريب البرازيل: سيكون مجنونا

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، عن تلقيه عروضا من الدوري السعودي وما يتردد بشأن رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لتولي القيادة الفنية للمنتخب البرازيلي.

مورينيو يكشف حقيقة اقترابه من الدوري السعودي

وردا على إمكانية انتقال مورينيو للتدريب في الدوري السعودي وقال في تصريحاته إلى "TG2": "سأقول لك الحقيقة، أعتقد أنني سأذهب يومًا ما إلى المملكة العربية السعودية، ومع ذلك، عندما أقول يومًا ما لا أقصد غدًا أو حتى بعد غد".

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وعن إمكانية تولي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مهمة تدريب المنتخب البرازيلي، قال مورينيو: "عندما يكون لديك مدرب عظيم، لماذا تفكر في أي شخص آخر؟ أعرف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وأعرفه جيدًا، فهو رجل ذكي للغاية، إذا قرأت الصحف، فلديه بعض الأفكار الواضحة جدًا".

وأضاف: "أعتقد أن المجنون فقط هو الذي سيترك ريال مدريد عندما يكون مطلوبًًا، الرجل المجنون هو أنا، الشخص الوحيد الذي بعد ثلاث سنوات من وجود رئيس الملكي لا يزال يريدني، وقررت الرحيل".

وأتم: "أنا متأكد من أنه عند التوقيع الأول من فلورنتينو، سيبقى كارلو، لأنه مثالي لريال مدريد وريال مدريد مثالي له".

فيما أثار المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما، الجدل حول مستقبله مع العملاق الإيطالى خلال الفترة المقبلة.

وقال مورينيو في تصريحات نقلها الصحفي الموثوق "فابريزيو رومانو": "ما زلت لا أعرف ما إذا كنت سأبقى في النادي أم لا".

وأضاف: "لم أتحدث مع المالكين حول ذلك، وبالتالي لا أستطيع الإجابة عن أي سؤال حول مستقبلي".

وينتهي تعاقد مورينيو مع روما، بنهاية منافسات الموسم الجاري.

وحاول الهلال السعودي، التعاقد مع مورينيو، قبل انطلاق الموسم الجاري، لكنه تمسك بالبقاء مع روما.