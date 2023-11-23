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رياضة

نجم ريال مدريد: زيدان الأنسب لتدريب الريال وليس مورينيو

مورينيو، فيتو
مورينيو، فيتو

ريال مدريد، أكد جوتي نجم ريال مدريد السابق، أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما، ليس المدرب المناسب لقيادة الميرنجي خلال الفترة المقبلة. 

وينتهي عقد المدير الفني الحالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي، بنهاية الموسم الحالي، وسط أنباء حول توقيعه عقود تدريب المنتخب البرازيلي.

زيدان 

وقال جوتي في حديثه لبرنامج "الشيرنجويتو" الإسباني: "أود رؤية زيدان مرة أخرى في ريال مدريد، كانت هناك فترات مع مورينيو أشعر فيها بالملل أثناء مشاهدة الفريق، هذه هي الحقيقة".

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وأضاف: "مورينيو ليس المدير الفني المناسب لريال مدريد".

وأختتم: "لماذا لا يكون هناك فترة ثالثة لزيدان في ريال مدريد؟ هناك مدربون يمكنهم البقاء لفترة طويلة ويمرون بعدة فترات في الريال، لأنهم الأنسب".

وتحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، عن تلقيه عروضا من الدوري السعودي وما يتردد بشأن رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لتولي القيادة الفنية للمنتخب البرازيلي.

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وردا على إمكانية انتقال مورينيو للتدريب في الدوري السعودي وقال في تصريحاته إلى "TG2": "سأقول لك الحقيقة، أعتقد أنني سأذهب يومًا ما إلى المملكة العربية السعودية، ومع ذلك، عندما أقول يومًا ما لا أقصد غدًا أو حتى بعد غد".

وعن إمكانية تولي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مهمة تدريب المنتخب البرازيلي، قال مورينيو: "عندما يكون لديك مدرب عظيم، لماذا تفكر في أي شخص آخر؟ أعرف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وأعرفه جيدًا، فهو رجل ذكي للغاية، إذا قرأت الصحف، فلديه بعض الأفكار الواضحة جدًا".

وأضاف: "أعتقد أن المجنون فقط هو الذي سيترك ريال مدريد عندما يكون مطلوبًًا، الرجل المجنون هو أنا، الشخص الوحيد الذي بعد ثلاث سنوات من وجود رئيس الملكي لا يزال يريدني، وقررت الرحيل".

وأتم: "أنا متأكد من أنه عند التوقيع الأول من فلورنتينو، سيبقى كارلو، لأنه مثالي لريال مدريد وريال مدريد مثالي له".

فيما أثار المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما، الجدل حول مستقبله مع العملاق الإيطالى خلال الفترة المقبلة.

وقال مورينيو في تصريحات نقلها الصحفي الموثوق "فابريزيو رومانو": "ما زلت لا أعرف ما إذا كنت سأبقى في النادي أم لا".

وأضاف: "لم أتحدث مع المالكين حول ذلك، وبالتالي لا أستطيع الإجابة عن أي سؤال حول مستقبلي".

وينتهي تعاقد مورينيو مع روما، بنهاية منافسات  الموسم الجاري.

وحاول الهلال السعودي، التعاقد مع مورينيو، قبل انطلاق الموسم الجاري، لكنه تمسك بالبقاء مع روما.

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