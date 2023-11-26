الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

عدد حاملي جواز السفر الأمريكي في إسرائيل وغزة والضفة

جواز السفر الامريكي،فيتو
جواز السفر الامريكي،فيتو

وجهت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا لرعاياها في إسرائيل، وفي دول أخرى بمنطقة الشرق الأوسط، بسبب تصاعد الأحداث في المنطقة.

عدد الأمريكان في إسرائيل

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت عن مقتل 33 أمريكيا في إسرائيل، خلال عملية حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وفيما يلي العدد الحقيقي لمواطني الولايات المتحدة في منطقة الصراع

إسرائيل

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن ما يقدر بنحو 600 ألف أمريكي كانوا في إسرائيل قبل 7 أكتوبر، معظمهم من سكان البلاد.

Advertisements

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن 10 أمريكيين ما زالوا في عداد المفقودين بعد الهجوم، مضيفا أن البعض منهم على الأقل محتجزون لدى حركة حماس.

وأصبح مواطنان أمريكيان أول محتجزين أطلقتهما حماس في 20 أكتوبر.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي أنها ستنسق رحلات جوية مستأجرة خارج إسرائيل للمواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم، بسبب محدودية توفر الرحلات الجوية التجارية.

كما رفعت وزارة الخارجية تحذيرها من السفر إلى إسرائيل الشهر الماضي، وحذرت الأمريكيين من "إعادة النظر في السفر" إلى البلاد.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، إن الولايات المتحدة كانت على اتصال مع 400 أمريكي في غزة يرغبون في المغادرة، مع ارتفاع العدد إلى حوالي 1000 مع الأخذ في الاعتبار أفراد أسرهم.

كان مسؤولون أمريكيون قد قدروا في السابق أن ما بين 500 إلى 600 أمريكي من أصل فلسطيني يعيشون في غزة. كما حوصرت العديد من العائلات التي سافرت إلى غزة من الولايات المتحدة في زيارات قصيرة الأمد، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.


الضفة الغربية

يعيش ما يقرب من 45 ألف إلى 60 ألف أمريكي فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي.

لكن مسؤولا إسرائيليا وضع تقديرا أقل بكثير قائلا لرويترز إنه يتراوح بين 15 و20 ألفا.

نشرة الأخبار، رياح مثيرة للرمال وأمطار، إسرائيل تتسلم القائمة الثالثة بأسماء الرهائن، انفجار في مخيم جنين واشتباكات عنيفة

إسرائيل تتسلم القائمة الثالثة بأسماء الرهائن المنتظر الإفراج عنهم اليوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

إسرائيل الخارجية الأمربكية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن أمريكا وزارة الخارجية الأمريكية

مواد متعلقة

نشرة الأخبار، رياح مثيرة للرمال وأمطار، إسرائيل تتسلم القائمة الثالثة بأسماء الرهائن، انفجار في مخيم جنين واشتباكات عنيفة

مباحثات جديدة حول إمكانية تمديد الهدنة في غزة

ارتفاع أعداد المعتقلين في الضفة الغربية لـ 3160 منذ 7 أكتوبر

الأكثر قراءة

شوهها الاحتلال وفقدت جميع أصابعها، من هي إسراء جعابيص المفرج عنها ضمن صفقة الهدنة؟

كرة اليد، موعد قمة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين

وزير التموين يفتتح معرض نيبو للذهب بمشاركة أكثر من 200 عارض

كل ما تريد معرفته عن مبادرة منتدى شباب العالم من أجل إحياء الإنسانية، شارك من هنا

تجديد حبس المتهم بقتل زميلته بـ 3 طعنات في أكتوبر لرفضها الارتباط به

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 26-11-2023 بالدقهلية

بشرى سارة بشأن التحويلات الخاصة بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

Advertisements

منوعات

المزيد

75 مليون دولار، خسائر إيلون ماسك بسبب منشور

مستخدمو "X" ينتقدون زوجة زيلينسكي

حجزت تذاكر طيران لرحلة مع زوجها، ثم طلبت سفر صديقته بدلا منها

يرغبون في الاستحمام، رئيس وزراء تايلاند يطمئن شعبه على صحة الأسرى المفرج عنهم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 26-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأحد 26-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 26-11-2023

المزيد

انفوجراف

4 شروط لقبول المواطنين بقرعة الحج السياحي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الرياح الشديدة فى المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

ما حكم أكل الكائنات البحرية من غير الأسماك؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 26 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية