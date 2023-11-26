عدد حاملي جواز السفر الأمريكي في إسرائيل وغزة والضفة

وجهت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا لرعاياها في إسرائيل، وفي دول أخرى بمنطقة الشرق الأوسط، بسبب تصاعد الأحداث في المنطقة.

عدد الأمريكان في إسرائيل

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت عن مقتل 33 أمريكيا في إسرائيل، خلال عملية حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وفيما يلي العدد الحقيقي لمواطني الولايات المتحدة في منطقة الصراع

إسرائيل

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن ما يقدر بنحو 600 ألف أمريكي كانوا في إسرائيل قبل 7 أكتوبر، معظمهم من سكان البلاد.

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن 10 أمريكيين ما زالوا في عداد المفقودين بعد الهجوم، مضيفا أن البعض منهم على الأقل محتجزون لدى حركة حماس.

وأصبح مواطنان أمريكيان أول محتجزين أطلقتهما حماس في 20 أكتوبر.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي أنها ستنسق رحلات جوية مستأجرة خارج إسرائيل للمواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم، بسبب محدودية توفر الرحلات الجوية التجارية.

كما رفعت وزارة الخارجية تحذيرها من السفر إلى إسرائيل الشهر الماضي، وحذرت الأمريكيين من "إعادة النظر في السفر" إلى البلاد.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، إن الولايات المتحدة كانت على اتصال مع 400 أمريكي في غزة يرغبون في المغادرة، مع ارتفاع العدد إلى حوالي 1000 مع الأخذ في الاعتبار أفراد أسرهم.

كان مسؤولون أمريكيون قد قدروا في السابق أن ما بين 500 إلى 600 أمريكي من أصل فلسطيني يعيشون في غزة. كما حوصرت العديد من العائلات التي سافرت إلى غزة من الولايات المتحدة في زيارات قصيرة الأمد، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.



الضفة الغربية

يعيش ما يقرب من 45 ألف إلى 60 ألف أمريكي فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي.

لكن مسؤولا إسرائيليا وضع تقديرا أقل بكثير قائلا لرويترز إنه يتراوح بين 15 و20 ألفا.