نشرة الأخبار، رياح مثيرة للرمال وأمطار، إسرائيل تتسلم القائمة الثالثة بأسماء الرهائن، انفجار في مخيم جنين واشتباكات عنيفة

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ولطيف على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية فى منشور لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد والذي تنخفض معه مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

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تسلمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي القائمة الثالثة بأسماء الرهائن المنتظر الإفراج عنهم اليوم الأحد، وفقا لما أعلنته فضائية العربية الحدث ووسائل إعلام أخرى.

سجن عوفر العسكري

أفرجت السلطات الإسرائيلية عن 39 معتقلا، بينهم 6 سيدات و33 طفلا، عند سجن "عوفر" العسكري" في بلدة بيتونيا غربي مدينة رام الله، ومن معتقل "المسكوبية" في مدينة القدس، وذلك ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمعتقلين بين حماس وإسرائيل بموجب اتفاق الهدنة.

أفاد المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم الأحد، بوقوع انفجار وصفه بـ"الضخم"، في مخيم جنين، وسط اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية.

ونشر المركز لقطات تظهر تصاعد دخان، وقالت وسائل إعلام فلسطينية: إن مسيرة إسرائيلية قصفت موقعًا خلف المستشفى الحكومي بمدينة جنين.

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل منذ قليل، أن الأطقم الطبية المصرية أجرت الفحوصات اللازمة للمحتجزين الإسرائيليين والتايلانديين عقب وصولهم لمعبر رفح من الجانب المصري؛ تمهيدا لتسليمهم للجانب الإسرائيلي.

المحتجزات الإسرائيليات

وعرضت "القاهرة الإخبارية" صورا خاصة لوصول المحتجزات الإسرائيليات، وبرفقتهن عدد من الأطفال.

نشرت مواقع ووسائل إعلام فلسطينية، منذ قليل، مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه الأهالي والشباب قرب بوابة سجن عوفر غرب رام الله.

وأكدت أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 5 أشخاص بسبب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي على الأهالي، موضحة أن قوات الاحتلال تستهدف الطواقم الطبية والصحفية، وتعتدي عليهم في محيط سجن "عوفر" غرب رام الله.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن 61 شاحنة تحمل إمدادات طبية وغذاء وماء قد أفرغت حمولتها في شمال غزة، أمس السبت، بعدما أتاح وقف القتال دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" في بيان: إنه تم خصوصا تسليم 11 سيارة إسعاف وثلاث حافلات وسرير طبي مسطح لمستشفى الشفاء، الذي شهد قتالا عنيفا في الأيام الأخيرة، وذلك "للمساعدة في عمليات الإخلاء".

وأفاد البيان بأن 200 شاحنة قد أرسلت من نيتسانا في إسرائيل، 187 منها دخلت قطاع غزة بحلول المساء بالتوقيت المحلي.

طمأن رئيس الوزراء التايلاندي، سريتا تافيسين، الأحد، البلاد على وضع أربعة من مواطنيه ممن أفرجت عنهم حماس ضمن الدفعة الثانية من الرهائن بغزة.

وقال تافيسين على موقع إكس للتواصل الاجتماعي، إن أربعة مواطنين تايلانديين أفرج عنهم من بين 17 أفرجت عنهم الحركة ضمن اتفاق مع إسرائيل، والباقي هم 13 إسرائيليا.

وأضاف تافيسين بعد إطلاق سراح الرهائن في وقت متأخر أمس السبت "الجميع آمنون وفي المجمل صحتهم النفسية جيدة ويمكنهم الحديث على نحو طبيعي".

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ اليوم الأحد، الموافق 26/11/2023، وحتى يوم الأحد الموافق 17/12/2023، في تسليم الدفعة الأخيرة من الوحدات السكنية بمشروع الإسكان المتوسط " دار مصر " المرحلة الثانية بمنطقة الأندلس كود رقم " 211 – 311 – 431 " بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك في مواعيدٍ محددة، وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.

ضرب زلزال مباني العاصمة التايوانية تايبيه، اليوم الأحد، لكن لم ترد أنباء حتى الآن عن أضرار.

إلى ذلك، قال المكتب المركزي للأرصاد الجوية في تايوان إن مركز الزلزال في البحر قبالة الساحل الشرقي للجزيرة.

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم: إن الدولة حريصة على انتقاء معلمين يتمتعون بقدرات ونواحٍ شخصية قوية جدا.

نصيحة لمتقدمي مسابقات التعليم

وأكد "حجازي" خلال حديثه بقناة "القاهرة والناس": "سيتم طرح مسابقة لتعيين 30 ألف معلم سنويا، ناصحا المعلمين راغبي التعيين إعداد أنفسهم بمكونات الامتحان الخمسة التخصصية والتربوية والثقافة العامة واللغة والتكنولوجيا.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل لاعبو الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة في ظل وجود الجماهير وبعد الصعود لنهائي كأس مصر حيث يسعي الزمالك لحصد أول ٣ نقاط فى دوري المجموعات.

أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يفضل خروج خالد عبد الفتاح في صفقة عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر، في يناير المقبل.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "لا توجد أي أزمات في صفقة عمر كمال عبد الواحد، ولكن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ترغب في خروج صلاح محسن والإبقاء على عبد الفتاح داخل الفريق".

تعرض الجزائري أحمد قندوسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، للإصابة خلال مشاركته بمباراة ودية مع فريقه.

وخرج قندوسي مصابًا من المباراة وأجرى أشعة، والتي لم تظهر نتائجها بشكل رسمي حتى الآن، ولكن هناك اشتباه للإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة وغيابه قد يصل إلى شهرين.

ومن المنتظر أن يعلن نادي سيراميكا عن إصابة قندوسي ومدة غيابه عن الملاعب.

تصدر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، اليوم الأحد، حكمها ضد البلوجر هبة السيد، صاحبة قناة أم زياد، بتهمة الاتجار في البشر واستغلال أطفالها لتحقيق أرباح من قناة اليوتيوب للحكم.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهمين من خلال إجراءات التحقيق التي باشرتها فور انتشار المقطع المصور الذي أذاعته المتهمة في إبريل الماضي وألّب الرأي العامّ، والتي انتهت إلى أنها وابنها قرّرا استغلال إظهار أطفالها في المقاطع التي يصورانها وينشرانها بالقنوات التي يديرانها بمواقع التواصل الاجتماعيّ من أجل رفع نسب مشاهداتها لزيادة نسب الأرباح المأخوذة من إدارات تلك المواقع نظير النشر والترويج والمشاهدة، حتى إنّها لم تبال في المقطع الذي اتخذت إجراءات التحقيق بسببه بالتصريح بأمور تمسّ شرف وعرض أبنائها.