أطلقوا عليها 3 رصاصات قبل اعتقالها، وقضت 8 سنوات في سجون الاحتلال، من هي الأسيرة المحررة نورهان عواد؟

صفقة تبادل الأسرى، بعد إتمام صفقة الدفعة الثانية من تبادل الأسرى المبرمة بين حماس وإسرائيل، جاء اسم نورهان عواد، التي اعتقلت وهي تبلغ من العمر 15 عاما، ضمن قائمة المحررين اليوم، ليتساءل البعض عن قصة اعتقالها، وكيف قضت كل هذه المدة في سجون الاحتلال وهي في سن صغيرة؟.

من هي نورهان عواد؟

الأسيرة المحررة نورهان عواد من مخيم قلنديا بالضفة الغربية، تبلغ من العمر 23 عاما، اعتقلتها قوات الاحتلال في 23 نوفمبر عام 2015، وأطلقوا 3 رصاصات عليها بحجة محاولتها تنفيذ عملية طعن في شارع يافا بالقدس.

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التفوق داخل جدران الاعتقال

كانت نورهان في المرحلة الثانوية عندما تم اعتقالها، لكن بالرغم من ذلك، وبسبب تفوقها، أكملت نورهان دراستها داخل سجون الاحتلال، بل وتفوقت بمجموع كبير يصل إلى 94%.

نورهان كانت تعشق القراءة، لذلك كانت تطلب من أهلها إحضار كتب معينة لها داخل سجن الاعتقال.

وعندما وصل الأمر بالاحتلال أن يقطع عليها تليفونات الزيارة، أصبحت نورهان ماهرة في قراءة لغة الشفاه؛ لكي تطمئن على أسرتها وتتواصل معهم.

قصة اعتقال الأسيرة المحررة نورهان عواد

في يوم 23 نوفمبر 2015، كانت نورهان برفقة ابنة عمها هديل، 14 عاما، وكلتاهما تحملان حقائبهما المدرسية، ليطلق عليهما جنود الاحتلال النار، لتخترق ظهرها ورجلها وتستقرّ واحدة في بطنها، وتستشهد ابنة عمها هديل عواد، في أحد شوارع القدس المحتلة.

وتم اعتقال «نورهان» وهي في حالة خطيرة، ونُقلت إلى المستشفى، وقبل أن تتعافى نُقلت إلى سجن هشارون للنساء، وفق الموقع الرسمي لهيئة الأسرى الفلسطينيين.

وجهّت محكمة الاحتلال تهمة «المشاركة في عملية طعن» لنورهان، وحكمت عليها بالسجن لمدة 13 عامًا ونصف، إلى جانب غرامة مالية بقيمة 30 ألف شيكل. وخُفّض الحكم بعد الاستئناف إلى 10 سنوات.

قضت الأسيرة الجريحة نورهان عواد، ثمانية أعوام منهم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وجاء تحريرها اليوم في صفقة تبادل الأسرى ليعجل من تحريرها سنتين، فالطفلة أصبحت اليوم صبية.

حياة نورهان داخل سجون الاحتلال

تنقلت نورهان من عدة سجون كان آخرها سجن "الدامون" الذي تعاني فيه الأسيرات الفلسطينيّات من ظروف قاسية وصعبة.

عُرف عن نورهان داخل أسوار الاعتقال، أنها تنشر البهجة والفرحة بين الأسيرات، فكانت تُشرف على تزيين الأسيرات قبل موعد زيارتهم القادمة،

فكانت تسرّح لهن شعرهنّ وتصففه بإتقان، كما تحرص على تنسيق ألوان ملابسهن، واختيار الأنسب لكل منهنّ؛ كي يخرجن إلى الزيارة بأبهى الصور.