الأحد 26 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الأسير المحرر عمر الشويكي: 13 و15 عاما أعمار الأطفال في سجون الاحتلال (فيديو)

مشاهد الاحتفال بعودة
مشاهد الاحتفال بعودة الأسرى الفلسطينيين، فيتو

صفقة تبادل الأسرى، أكد الأسير الفلسطيني المحرر، عمر الشويكي، الذي أُطلق سراحه ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس: "عندما اعتقلتني سلطات الاحتلال كان عمري 15 عاما، وغرفة الاعتقال كانت تضم 12 سجينا رغم أنها مخصصة لستة فقط".


وأضاف في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية: "عانينا الكثير بسبب ظروف الاعتقال غير الإنسانية في سجون الاحتلال، وظروف اعتقالنا في سجن الاحتلال كانت قاسية جدا"، موضحا: "أقول لكل الأسرى في سجون الاحتلال الصبر الصبر".
وأوضح: "هناك الكثير من الأطفال في سجون الاحتلال عمرهم بين 13 و15 عاما".
 

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صفقة تبادل الأسرى

 نشرت مواقع التواصل ووسائل الإعلام مقاطع فيديو مؤثرة توثق استقبال أسرى فلسطينيين محررين ضمن صفقة اليوم الثاني من الهدنة المؤقتة بين "حماس" وإسرائيل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع الفيديو، حيث أظهر مقطع فيديو لحظة وصول الأسيرة المحررة نورهان عواد لبلدة قلنديا شمال القدس وعناقها لأحد أفراد عائلتها.

وبيَّن مقطع فيديو آخر استقبال الأسيرة المُحرّرة نورهان عواد في مخيّم قلنديا شمالي القدس، من الأهالي وسط الهتافات والتكبيرات ورفع أعلام قلسطين.

ووثق مقطع فيديو جماهير حاشدة تهتف للأقصى و"حماس" خلال استقبال "الأسرى الأشبال" في مدينة البيرة.

وأظهر مقطع فيديو لحظة الإفراج عن الأسير الفتى عمر الشويكي من بلدة سلوان بالقدس، ومعانقته لمستقبليه، وسط فرح كبير ومشهد مؤثر.

وأطلقت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية سراح 39 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال بموجب صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، ووصلت الأسيرة المحررة شروق دويات إلى منزلها في القدس.

 

جيش الاحتلال يحقق مع الأسرى المحررين


ووصل ١٣ إسرائيليًّا و٤ من تايلاند، أمس السبت، إلى معبر رفح المصري تمهيدًا لتسليهم إلى تل أبيب.

رين

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه أمس السبت، أنه ملتزم بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ضمن الاتفاق الموقع مع حماس.


وأكد جيش الاحتلال في بيانه، أنه يتم فحص كافة الشاحنات التي تدخل إلى غزة بمساعدة أمريكية، مشيرًا إلى انه قام بالتحقيق مع كل الأسرى المفرج عنهم.

ويأتي ذلك بعد نجاح الجهود المصرية في إتمام المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس والتي كانت متعطلة.

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