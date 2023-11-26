الأحد 26 نوفمبر 2023
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منوعات

حجزت تذاكر طيران لرحلة مع زوجها، ثم طلبت سفر صديقته بدلا منها

طائرة لريان أير الإيرلندية،
طائرة لريان أير الإيرلندية، فيتو

طلبت سيدة بريطانية من شركة "ريان إير" تغيير الاسم على تذكرة الطيران التي اشترتها ليتمكن زوجها من اصطحاب صديقته بدلًا منها بعد أن اكتشفت خيانته.
 

وما أن اكتشفت أن زوجها كان غير مخلص، طلبت المرأة من شركة الطيران الاقتصادية استبدال اسمها باسم الصديقة، بعد أن حجزت لها ولزوجها ليقضيا العطلة معًا قبل أن تكتشف هذه العلاقة.


استعادة كامل المبلغ

وتوضح المرأة التي لم يكشف اسمها أنها تفضل أن يأخذ زوجها صديقته مكانها أو استعادة كامل المبلغ. 
وطلبت من الشركة عبر الإنترنت، وكتبت عبر إكس: "مرحبًا، حجزتُ رحلة طيران لي ولزوجي للذهاب في رحلة، لكني اكتشفت للتو أنه على علاقة غرامية مع أخرى".

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وضع اسم الصديقة بدلا من الزوجة

وتساءلت: "هل يمكنني استرداد ثمن رحلتي أو على الأقل تغيير اسمي ووضع اسم الصديقة حيث أن زوجي يرحب بها".. ومنذ نشره، حصل المنشور، على أكثر من  ملايين مشاهدة.

يذكر أن شركة الطيران الأيرلندية، معروفة بردودها السريعة والساخرة والمثيرة للجدل أحيانًا على وسائل التواصل الاجتماعي على الذين يشكون عبر الإنترنت.. وبالفعل، ردت الشركة بشكل قاس وساخر على المرأة: "الأمتعة العاطفية تكلف المزيد".

من جانبهم، سارع مستخدمو إكس للدفاع عن المرأة، وقال كثيرون إن على الشركة أن تعيد أموالها بسبب محنتها.. وقال أحدهم: "أعيدوا لها المبلغ"، في حين وجد البعض التغريدة مضحكة و"تغريدة العام" حسب ميرور البريطانية.
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