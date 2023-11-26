مروان محسن يقود التشكيل المتوقع لفيوتشر أمام سوبر سبورت بالكونفدرالية

مباراة فيوتشر وسوبر سبورت، استقر البرتغالي ريكاردو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سوبر سبورت الجنوب إفريقي بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

التشكيل المتوقع لمباراة فيوتشر وسوبر سبورت

حراسة المرمى: محمود جنش

خط دفاع: محمد ربيعة، خالد رضا، علي الفيل، باسم علي

خط وسط: غنام محمد، محمد نصير، عمر كمال، محمد صادق، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

موعد مباراة فيوتشر وسوبر سبورت

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره سوبر سبورت الجنوب إفريقي في تمام الثالثة من عصر اليوم الأحد، على ملعب ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

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القناة الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت

وتنقل مباراة فيوتشر وسوبر سبورت في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بي ان سبورت 5.

طاقم تحكيم مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي فريق مودرن فيوتشر، بطاقم حكام مواجهة الفريق ضد سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفيدرالية.

ويدير المباراة تحكيميًّا طاقم تحكيم من بوركينا فاسو، بقيادة جيان أوتارا حكم ساحة، ويعاونه سيدو طاميا وحبيب عمر مساعدين، وباتو بينوتي حكم رابع.

فيما يراقب المباراة السوداني سابيت ليبردو، والجزائري محمد بنوزه مراقبًا للحكام.

وأوقعت قرعة المجموعات للكونفيدرالية فيوتشر ضمن المجموعة الأولى التي تضم اتحاد العاصمة الجزائري (حامل اللقب) وسوبر سبورت الجنوب أفريقي، والهلال الليبي.

وكان فيوتشر قد تأهل لدور المجموعات، بعد تخطيه عقبة سينجيدا التنزاني في دور الـ32.

وأكد ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر على جاهزية فريقه لتحقيق لقب بطولة الكونفدرالية.

وقال ريكاردو خلال مؤتمر المباراة الفني: أحترم المدير الفني للفريق الضيف ولكن تصريحاته لن تؤثر علينا، نعلم جيدا ذلك الأسلوب، كل مباراة لها طريقة لعب مختلفة، كان لدينا بعض الإصابات ولكن هم الآن اصبحوا جاهزين للمباراة.

وتابع: أي بطولة نشارك بها يكون هدفنا بها المكسب، أمتلك لاعبين بكفاءة عالية وقادرين على تحقيق أي بطولة، وبالفعل نحن جاهزين لذلك.

وأتم: مجموعتنا قوية وصعبة بوجود مودرن فيوتشر، نحن جاهزون لتحقيق لقب تلك البطولة.

ريكاردو

أما كيفين هانت المدير الفني لفريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي فاكد على استعداد فريقه لمواجهة مودرن فيوتشر غدًا بالكونفدرالية.

وقال هانت خلال مؤتمر المباراة الفني: الفترة الماضية كانت فترة توقف وهناك أكثر من لاعب بعيد عن الملعب، وفريقي كان يعاني من غيابات كثيرة خلال الفترة الماضية.

الاجتماع الفني لمباراة فيوتشر وسوبر سبورت

عقد عصر امس السبت، في أحد فنادق القاهرة، الإجتماع الفني لمباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت الجنوب أفريقي، في إطار مواجهات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني، على أن يرتدي فريق مودرن فيوتشر الطقم الأحمر كاملًا على أن يرتدي الحارس الطقم الأخضر كاملًا.

فيما يرتدي فريق سوبر سبورت الطقم الأزرق كاملًا بينما يرتدي حارس المرمى الطقم الأصفر كاملًا.

مثل مودرن فيوتشر في الإجتماع الفني أحمد شاكر المنسق الإعلامي، هيثم ابراهيم إداري الفريق، وسمير علي مساعد إداري، واحمد فايز المدير المالي.

مواعيد مباريات مودرن فيوتشر بدور المجموعات من الكونفدرالية

وستكون مواعيد مباريات فريق مودرن فيوتشر كالتالي:

الجولة الأولى - 26 نوفمبر

مودرن فيوتشر يستضيف سوبر سبورت الجنوب أفريقي.

الجولة الثانية- 3 ديسمبر

مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على الهلال الليبي.

الجولة الثالثة - 10 ديسمبر

مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري.

الجولة الرابعة - 20 ديسمبر

مودرن فيوتشر يستضيف اتحاد العاصمة الجزائري.

الجولة الخامسة - 25 فبراير 2024

مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

الجولة السادسة والأخيرة: 3 مارس 2024

مودرن فيوتشر يستضيف الهلال الليبي.