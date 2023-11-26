سعيد عبد العزيز: الأهلي تسرع في رحيل شريف وحمدي فتحي، وفتوح لن يضيف للأحمر

أكد سعيد عبد العزيز نجم النادي الأهلي السابق، أن الإدارة تسرعت في قرار رحيل محمد شريف مهاجم الفريق إلى الخليج وحمدي فتحي إلى الوكرة القطري.

وتابع عبد العزيز خلال تواجده ضيفًا مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الثنائي لا يستحق الرحيل عن الفريق، والفريق خسر جهودهم".

وأضاف سعيد عبد العزيز: "كان لا بد من الحفاظ على خدمات شريف وفتحي، وتعويضهم ماليًا، خاصةً أنهم من أهم لاعبي الفريق في الموسم الماضي".

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فتوح لن يضيف للأهلي حال انضمامه

وأكد سعيد عبد العزيز، أن الفريق لا يحتاج خدمات أحمد فتوح، ظهير أيسر نادي الزمالك، خلال منافسات الموسم الجديد.

وتابع عبد العزيز "فتوح من العناصر المميزة ولكنه لن يضيف للفريق".

وأضاف سعيد عبد العزيز: "أتمنى أن يتم منح الفرصة إلى كريم الدبيس حتى نهاية الموسم وتجديد عقد التونسي علي معلول لحين ضم عنصر يضيف في هذا المركز".

الاهلي وميدياما

فاز النادي الأهلي على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق النادي الأهلي مباراته المقبلة، وذلك بعد فوزه علي ميدياما الغاني، حيث من المقرر أن يواجه نظيره سموحة في الجولة السابعة من بطولة الدوري الثلاثاء المقبل في السابعة مساء على ملعب ستاد السلام.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

وحاول الأهلي خطف هدف أول عن طريق حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وأيضا إمام عاشور ولكن لم يستطيع الوصول للشباك في أول 30 دقيقة.

واستمر الضغط من الأهلي مع انطلاق الشوط الثاني ولكن دون وصول للشباك حتى الدقيقة 60.

قبل أن يسجل كهربا أول أهداف الأهلي بعد عرضية من إمام عاشور في الدقيقة 66.

بعدها نجح حسين الشحات في تسجيل ثاني الأهداف للأهلي في الدقيقة 75 ثم سجل البديل صلاح محسن الهدف الثالث ليؤمن انتصار الأحمر بأول 3 نقاط في المجموعة الرابعة.

الأهلي في المجموعة الرابعة

ويقع الأهلى على رأس المجموعة الرابعة التي تضم كلًّا من:

شباب بلوزداد الجزائري.

يانج أفريكانز التنزاني.

ميدياما الغاني.

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024، بعد الفوز على فريق سان جورج الإثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.