الأحد 26 نوفمبر 2023
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رياضة

الدوري الإيطالي، ميلان يخطف فوزا صعبا من فيورنتينا بهدف

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو

الدوري الإيطالي، فاز فريق  ميلان على فيورنتينا بهدف دون رد خلال لقاء الفريقين على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2023-2024.

 

وأحرز هدف ميلان ثيو هيرنانديز في الدقيقة 45 من المباراة.

 

ترتيب ميلان وفيورنتينا بالدوري الإيطالي

يحتل فريق ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 26 نقطة فيما يأتي فريق فيورنتينا في المركز السادس برصيد 20 نقطة.
 

تشكيل ميلان أمام فيورنتينا

كشف ستيفانو بيولي مدرب ميلان، عن التشكيل الرسمي لمواجهة فيورنتينا. 

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تصدر تشكيل ميلان لمواجهة فيورنتينا في مباراة اليوم كل من لوكا يوفيتش وكريستيان بوليسيتش.

وجاء تشكيل ميلان ضد فيورنتينا كالتالي:
حراسة المرمى: ماينان

الدفاع: كالابريا، ثياو، توموري، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: موسي، بوبيجا، راينديرز

الهجوم: تشاكويزي، بوليسيتش، يوفيتش

أكد والتر ماتزاري المدير الفني الجديد لفريق نابولي، عن رضاه حول أداء لاعبيه أمام أتالانتا، بعد الانتصار الصعب بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب أتليتي أزوري، اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

وقال ماتزاري في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا: "الفوز في هذا الملعب، أمام هذا النادي، لم يكن سهلًا، ولن يكون سهلًا على أي فريق".

وأضاف: "كنا مثاليين تقريبًا في الشوط الأول، لكننا فقدنا حدتنا كثيرًا بعد بداية الشوط الثاني، وبطبيعة الحال قدم أتالانتا كل ما في وسعه، كنت أتمنى تقديم أداء أفضل من هذا في الشوط الثاني".

وأكمل: "قام اللاعبون بعمل جيد في تعلم التكتيك بسرعة، لقد عملنا على الخط الدفاعي، لقد كنا أكثر إحكاما وإغلاقًا، وبصراحة لم أتوقع أن أرى هذه المفاهيم موضع التنفيذ، بهذه السرعة ضد فريق كبير مثل أتالانتا".

وتابع: "لم أكن بحاجة إلى أن أكون مدربًا لنابولي، لأعرف أن أوسيمين مهاجم ممتاز، لقد شاهدته وهو يلعب، لحسن الحظ أنه عاد، وآمل أن يستعيد مستواه في أقرب وقت ممكن".

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