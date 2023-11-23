الدوري الايطالي، نجم ميلان يغيب عن مباراة فيورنتينا

الدوري الايطالي، كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تعرض السويسري نوا اكوفرا نجم نادي ميلان الإيطالي للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام رومانيا، بالتصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وحسب ما ذكره موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، فإن السويسري نوا أوكافور، مهاجم ميلان، تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب السويسري أمام رومانيا.

وأضاف أن المهاجم السويسري يعاني من إصابة في أوتار الركبة اليمنى، حيث سيتم تقييم حالته خلال الأسبوع الجديد، لافتة إلى أن تواجده بمباراة فيورنتينا المقبلة أمر غير وارد تماما، ليتأكد غيابه عن المباراة.

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ويعاني ميلان من سلسلة إصابات ضربت لاعبيه على مدار الأيام الأخيرة، حيث سيفقد الروسونيري الثلاثي سيمون كاير، روبن لوفتوس تشيك ورافائيل لياو للإصابة.

ومن ناحية أخرى، يواجه ميلان أزمة بخط الهجوم مع غياب أوليفيه جيرو المهاجم الأساسي، بسبب الإيقاف بعد البطاقة الحمراء التي تلقاها بالمباراة الماضية، بالإضافة لحالة لوكا يوفيتش السيئة وغيابه عن التهديف منذ انضمامه للفريق.

ويستعد ميلان لمواجهة فيورنتينا، السبت المقبل على ملعب سان سيرو، في إطار منافسات الجولة ال13 من الدوري الإيطالي.

مالديني ميلان فشل في التعاقد مع ميسي

من ناحية أخرى كشف باولو مالديني أسطورة ميلان السابق والمدير التقني للنادي عن فشل ناديه في التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم انتر ميامي.

وقال مالديني في تصريحات لصحيفة كالتشيو ميركاتو الايطالية:"لمدة 10 أيام حاولنا ضم ميسي إلى ميلان، ولكن بعد ذلك أدركنا أن الأمر مستحيل".

واضاف: "لقد فات الأوان الآن، لكن لاعبًا مثل ميسي هو إضافة أسطورية إلى أي فريق، وعندما قرأت أنه قد يذهب إلى إنتر، شعرت بالخوف.

وكان فريق إنتر ميلان حقق الفوز على نظيره فروسينوني بنتيجة 0/2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جوزيبي مياتزا، في الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

وسجل فيديريكو ديماركو في الدقيقة 43، وهاكان كالهانوجلو في الدقيقة 48 هدفي إنتر ميلان في شباك فروسينوني.

وبهذا الفوز يرفع إنتر ميلان رصيده إلى 31 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ونجح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم ومهاجم إنتر ميلان، في مواصلة توهجه بالدوري الايطالي هذا الموسم، ويسير مارتينيز بخطى ثابتة نحو الفوز بجائزة هداف الكالتشيو هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 12 هدفا.

لاوتارو يتفوق على مارادونا وفان باستن ورونالدو

ورفع لاوتارو رصيده إلى 91 هدفا، ليتجاوز الهولندي ماركو فان باستن، نجم ميلان السابق، الذي أحرز 90 هدفا خلال 8 سنوات لعبها بقميص الروسونيري ميلان.

واقتحم لاوتارو مارتينيز قائمة أكثر اللاعبين تهديفا مع فريق واحد بالدوري الإيطالي، حيث أصبح بالمركز ال16 بعد أن تخطى دييجو مارادونا مع نابولي (81 هدفا) والبرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس (81 هدفا) وبرونو مايني مع بولونيا (87 هدفا)، وأخيرا فان باستن (90 هدفا).

ويسبق لاوتارو في القائمة لورينزو إنسيني مع نابولي (96 هدفا) وألدو بوفي مع ميلان (108 أهداف) وأنجيلو سكيافيو مع بولونيا (109 أهداف) وسيرجيو بيليسييه مع فيرونا (112 هدفا) ودرايس ميرتينز مع نابولي (113 هدفا)، ثم ساندرو ماتسولا مع إنتر (116 هدفا) ودومينيكو بيراردي مع ساسولو (118 هدفا) وديفيد تريزيجيه مع يوفنتوس (123 هدفا) وأندريه شيفتشينكو مع ميلان (127 هدفا) وروبيرتو بيتيجا مع يوفنتوس (129 هدفا).

علاوة على إزيو باسكوتي مع بولونيا (130 هدفا) ولويجي ريفا مع كالياري (156 هدفا) وجامبييرو بونيبيرتي مع يوفنتوس (178 هدفا) وأليساندرو ديل بييرو مع يوفنتوس (188 هدفا) وفرانشيسكو توتي مع روما (250 هدفا).