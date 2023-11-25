أخبار الفن اليوم: عقد قرآن نجل محمد ثروت.. وتطور جديد فى الحالة الصحية لـ ياسين التهامي

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت 25 نوفمبر 2023 العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

احتفل المخرج أحمد ثروت، نجل الفنان ‎محمد ثروت، مساء اليوم السبت، بعقد قرانه على لمى الشواربي لاعبة النادي الأهلي وكابتن ‎منتخب مصر لكرة اليد، وسط حضور أسرتي العروسين والأصدقاء المقربين وعدد من نجوم الفن ومشاهير كرة القدم.. وعقد القران الشيخ أسامة قابيل بأحد فنادق الزمالك بالقاهرة.

كشفت الفنانة زينة الملامح الأولى من فيلمها الجديد “الإسكندراني” والذي تتعاونه فيه برفقة المخرج خالد يوسف، وتجسد خلاله شخصية “قمر” وهي سيدة تعاني من الظلم ولكنها تواجهه بصلابة.

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ونشرت زينة صور من لوكيشن تصوير العمل مشيرة إلى موعد مبدئي لعرض الفيلم في السينمات بموسم رأس السنة 2024..

أعربت الفنانة ميرهان حسين، عن سعادتها بالتعاون مع الفنان هاني سلامة في مسلسل "الذنب" وتعتبر أول تجربة لهم سويا. وأضافت ميرهان حسين أنها تجسد شخصية تدعى "سميرة" محامية، ووصفته ميرهان الفنان هاني سلامة بالخلوق" حيث يدور العمل في إطار تشويقي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتابعت: أن الأعمال التي تضم ١٠ حلقات من أقرب الأعمال لقلبها لأسباب كثيرة أهمها وجود السيناريو قبل التصوير وايضا أنها أصبحت لغة العصر مع الجمهور.

نجح فيلم “بلوموندو” الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد في تصدر البوكس أوفيس للإيراد اليومي المصري وجمع فى أحدث ليالي عرضه 359،056 جنيها.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حيث ظهر في البرومو التشويقي للفيلم الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد وهو يستغل سفر زوجته ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

كشفت وزارة الثقافة الفلسطينية عن تدمير متحف رفح بالكامل جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكان متحف رفح يضم مئات من الأدوات المتعلقة بالتراث الفلسطيني القديم من أزياء وأدوات قديمة تعكس ثقافة البدو والفلاحين وسكان المدينة، وأهم الأزياء التراثية الفلسطينية.

فتح موقع موسم الرياض الحجز الخاص بتذاكر مسرحية محمد سعد الجديدة “علي بابا” التي يقدمها على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد سيتي في النسخة الرابعة من موسم الرياض.

وتأتي المسرحية، التي سيقدمها محمد سعد ضمن موسم الرياض الحالي، الثانية له في موسم الرياض، حيث سبق له تقديم مسرحية “اللمبي في الجاهلية” في النسخة الثانية من موسم الرياض عام 2021، حيث يشاركه البطولة عدد من الفنانين على رأسهم سامي مغاوري، دينا محسن “ويزو”، حسن عبد الفتاح وعدد آخر من الفنانين، والمسرحية من إخراج محسن رزق.

وشهدت الحالة الصحية للمنشد الدينى الشيخ ياسين التهامي تطور إيجابي، حيث قلت آلام الظهر التي كان يعاني منها وأصبحت أقل، ولكنه ما زال يحتاج إلى الراحة قليلًا.

ونصح الأطباء ياسين التهامي بالراحة لعدة أيام، مؤكدين له أنه سيتمكن من العودة لإحياء حفلاته بعدها بشكل طبيعي، حيث تطورت الحالة بالفعل وأصبح يشعر بأنه أفضل حاليًا، ومن المنتظر أن يعود الشيخ ياسين التهامي لاستئناف حفلاته الأسبوع المقبل، بعدما يحصل على الراحة المناسبة وتختفي آلام الظهر التي هاجمته بالأمس.