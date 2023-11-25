محمد سعد يقدم مسرحية علي بابا في موسم الرياض، الخميس المقبل

فتح موقع موسم الرياض الحجز الخاص بتذاكر مسرحية محمد سعد الجديدة “علي بابا” التي يقدمها على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد سيتي في النسخة الرابعة من موسم الرياض.

وتأتي المسرحية، التي سيقدمها محمد سعد ضمن موسم الرياض الحالي، الثانية له في موسم الرياض، حيث سبق له تقديم مسرحية “اللمبي في الجاهلية” في النسخة الثانية من موسم الرياض عام 2021.

حيث يشاركه البطولة عدد من الفنانين على رأسهم سامي مغاوري، دينا محسن “ويزو”، حسن عبد الفتاح وعدد آخر من الفنانين، والمسرحية من إخراج محسن رزق.

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وتدور قصة المسرحية حول “علي مرسيدس" ميكانيكي السيارات المعروف بأمانته، والذي يتعرض لاختبار لمدى أمانته بعد أن ينتقل إلى عالم وزمن آخر يطلق عليه فيه علي بابا ليواجه مجموعة تحديات واختيارات تحتم عليه الاختيار بين مبادئه ومصالحه خصوصا بعد أن يواجه عصابة الأربعين حرامي.

ويقدم محمد سعد المسرحية لمدة خمسة أيام على مسرح بكر الشدي، حيث يبدأ العرض يوم 30 نوفمبر الجاري، ويستمر حتى 4 ديسمبر المقبل.