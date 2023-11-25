السبت 25 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

فيلم بلوموندو لـ حسن الرداد يتصدر الإيراد اليومي بمصر

بلوموندو.فيتو
بلوموندو.فيتو

نجح فيلم “بلوموندو” الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد في تصدر البوكس أوفيس للإيراد اليومي  المصري وجمع أمس الجمعة 359،056 جنيها.

فيلم بلوموندو

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حيث ظهر في البرمو التشويقي للفيلم الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد وهو يستغل سفر زوجته ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

يشار إلى أن فيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نور الدين ومحمود حافظ وهاجر أحمد وإنجي وجدان ومحمد محمود وسماء إبراهيم، وعدد من النجوم كضيوف الشرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

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فيلم تحت تهديد السلاح

وكانت آخر الأعمال السينمائية التي طرحها الفنان حسن الرداد هو فيلم تحت تهديد السلاح، والتي تدور قصته حول رجل أعمال يدعى خالد، يعيش حياة تعيسة مع زوجته التي تكبره سنًّا، من أجل الحفاظ على أولاده وبعدها يقرر الانفصال عنها ليتزوج من حبيبته السابقة، فيصاب بطلق ناري أثناء زفافه يفقده الوعي، ويدخل في غيبوبة لمدة 4 سنوات وتتابع الأحداث.

ويشارك في العمل مجموعة من أبرز الفنانين بجانب الفنان حسن الرداد بطل العمل، منهم: مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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