السبت 25 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

زينة تكشف الملامح الأولى من فيلم خالد يوسف الجديد (صور)

زينة, فيتو
زينة, فيتو

كشفت الفنانة زينة الملامح الأولى من فيلمها الجديد “الإسكندراني” والذي تتعاونه فيه برفقة المخرج خالد يوسف، وتجسد خلاله شخصية “قمر” وهي سيدة تعاني من الظلم ولكنها تواجهه بصلابة.

ونشرت زينة صور من لوكيشن تصوير العمل مشيرة إلى موعد مبدئي لعرض الفيلم في السينمات بموسم رأس السنة 2024..

فيلم الإسكندراني

يأتي فيلم الإسكندراني من بطولة أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمد رضوان، رحاب الجمل وعدد من الفنانين، وهو من إخراج خالد يوسف، ومأخوذ عن رواية الإسكندراني، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

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ويشار إلى أن هذا العمل، كان يريد أن يُخرِجه الراحل عاطف الطيب، ورشح لبطولته الفنانان أحمد زكي، ونور الشريف لبطولة الفيلم قبل وفاتهما، لكن لم يتم الاتفاق عليهم بشكل رسمي.

ووقع اختيار المخرج خالد يوسف على رواية الإسكندراني، ووضع لها رؤية درامية عصرية، لتدور الأحداث في زمننا، ورشح الفنان أحمد العوضي لتقدم بطولة هذا العمل، إذ أكد أن العوضي هو الأنسب لتقديم دور "بكر" هذا البطل الشعبي، الذي يخوض مغامرات كبيرة في الإسكندرية وإيطاليا.

مخرج الفيلم

وكشف مخرج العمل في وقت سابق لـ “فيتو” تفاصيل هذا المشروع قائلًا: أجلت فيلم أهلا بيكم فى باريس من أجل تصوير فيلم الإسكندراني رائعة الراحل أسامة أنور عكاشة، لأني حسيت أنه جيه الوقت لتكريم الإسكندرية وأعطيها حقها واستعرض أصولها وعراقتها بطريقة جديدة.

وتابع: فبعد أن أعاد إحياء رواية القدير يوسف إدريس فى رمضان الماضي من خلال تقديمي مسلسل سره الباتع، حبيت أن أُحيي رواية جديدة لكاتب قدير مع ملائمة ومواكبة التغيرات التي طرأت على المجتمع، فكتابات أمثال هؤلاء يجب أن يتم إعادة إحيائها لأن هناك أجيالًا لا تعرف عنها شيئًا.. وأتصور أن تجربة الإسكندراني ستتلقى التقدير الملائم من الجمهور، والفيلم سيأتي من  بطولة أحمد العوضي وزينة وانتصار وصلاح عبدالله وسيقوم بأعمال الديكورات للفيلم أحمد عباس.

فيما أشار إلى أن مشروع فيلمه الجديد “أهلا بيكم فى باريس” مازال قائمًا وأنه سيسرد رحلته التي قضاها فى باريس أثناء غيابه مؤخرًا عن مصر ما شاهده في سنوات الغربة..

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