عقد قران نجل المطرب محمد ثروت ولمى الشواربي بأحد فنادق القاهرة (صور)

احتفل المخرج أحمد ثروت، نجل الفنان ‎محمد ثروت، مساء اليوم السبت، بعقد قرانه على لمى الشواربي لاعبة النادي الأهلي وكابتن ‎منتخب مصر لكرة اليد، وسط حضور أسرتي العروسين والأصدقاء المقربين.. وعقد القران الشيخ أسامة قاييل بإحدى فنادق الزمالك بالقاهرة.

ومؤخرًا.. نشر المخرج أحمد ثروت نجل المطرب محمد ثروت عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو أثناء تواجده في ألمانيا لتلقي العلاج من مرض ميلر فيشر المناعي.

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أحمد ثروت

وكتب أحمد ثروت قائلا: "15 أكتوبر يوم من أسعد أيام حياتي، الحمد لله، رجعت ألمانيا أكمل علاجي وحبيت أعدى على المصحة اللي كنت قاعد فيها شهور وأنا علي الكرسي المتحرك".

وتابع: "فعلًا أدركت أن فضل ربنا عظيم علينا كلنا في كل حاجة حتي في الأشخاص اللي بيبعتهملنا وسط المحنة هما اللي بيهونوا الطريق وبيكونوا سبب أنك تشوف النور من تاني أشكر عيلتي وأخواتي الكبار اللي دعموني وسافروا معايا وشالوني وكانوا ليا السند في الرحلة دي".

تفاصيل مرض نجل محمد ثروت

وكان المخرج أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت كشف في وقت سابق عن كواليس إصابته بمتلازمة "ميلر فيشر"، ورحلة علاجه من المرض والتي استمرت خلال الشهور الماضية.

وقال أحمد ثروت في لقائه مع برنامج معكم منى الشاذلي والمذاع عبر قناة ON: "ربنا اختصني وحب يقول لي كلمتين على جنب وحب يعرفني كلمة الله أكبر حرفيًّا لما تحس إنك وصلت لمستوى من النجاح وإني تحولت لروبوت جوا الشغل، وربنا خلاني أعرف أقيم كل حاجة وتقصيري مع أهلي ونفسي".

وأضاف: "كنت في شغل وخلصت ووقت حملة قادرون باختلاف، وأنا واقف لاقيتني بكح نقطة دم وما كانش فيه اتزان خالص والأبعاد متغيرة والقوة منعدمة ومش حاسس إني ماشي على أرض صلبة".

وتابع: "المرض ده سريع بطريقة غير عادلة وفي ظرف 30 دقيقة فقدت الحركة، وأنا سايق العربية لقيت عيني الشمال قفلت، ورُحت المستشفى وقالوا جلطة لأن مفيش حد هيتوقع أن هييجي مرض لبني آدم واحد من كل 100 مليون".