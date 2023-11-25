آخر تطورات الحالة الصحية للشيخ ياسين التهامي

شهدت الحالة الصحية للمنشد الدينى الشيخ ياسين التهامي تطور إيجابي، حيث قلت آلام الظهر التي كان يعاني منها وأصبحت أقل، ولكنه مازال يحتاج إلى الراحة قليلًا.

ونصح الأطباء ياسين التهامي بالراحة لعدة أيام، مؤكدين له أنه سيتمكن من العودة لإحياء حفلاته بعدها بشكل طبيعي، حيث تطورت الحالة بالفعل وأصبح يشعر بأنه أفضل حاليًا.

ومن المنتظر أن يعود الشيخ ياسين التهامي لإستئناف حفلاته الأسبوع المقبل، بعدما يحصل على الراحة المناسبة وتختفي آلام الظهر التي هاجمته بالأمس.

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وكان الشيخ ياسين التهامي قد تعرض إلي وعكة صحية بشكل مفاجئ أثارت قلق الجمهور أجبرته على الحصول علي قسط من الراحلة لبضعة أيام.

وتعرض الشيخ ياسين التهامي لبعض الآلام البسيطة في الظهر ونصحه الأطباء بالراحة التامة لكنه أصبح بصحة جيدة.

وكتبت الصفحة الرسمية للشيخ ياسين التهامي عبر موقع “فيس بوك”:"الإخوة الأحباب نشكر لكم جميعا شعوركم الطيب ودعواتكم المخلصة وسؤالكم الدائم على صحة الشيخ ياسين التهامي".

وأضافت:"نحيطكم علما بأن الشيخ بفضل الله بخير وبصحة جيدة إلا أنه يعاني من بعض الآلام البسيطة في الظهر ألجأته إلى الراحة لبضعة أيام حسب تعليمات الأطباء.

وتابعت:"نسأل الله أن يتم شفائه على خير وأن يعود لأحبابه قريبا جدا إن شاء الله تعالى وجزاكم الله خيرا جميعا وبارك الله فيكم.

وفي نفس السياق قرر الشيخ محمود التهامي إلغاء جولته في الإمارات حيث أنه قال:" لظروف خاصة تم إلغاء جولة الإمارات وماليزيا ونسأل الله العفو والعافية".

بينما واصل الشيخ محمد التهامي نجل عميد المنشدين حفلاته داخل مصر حيث نشر مقاطع فيديو على صفحته الشخصية ب"فيس بوك" لحفله الحاشد بمدينة أرمنت بمحافظة الأقصر.

وكان الشيخ ياسين التهامي سلطان المداحين وعميد المنشدين أحيا الليلة اليتيمة لاحتفالات مولد السيد البدوي وذلك بعد غياب 3 أعوام نتيجة التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا 2020، فيما يحرص الملايين من المحبين والصوفية على التوافد برحاب المسجد الأحمدي في مدينة طنطا.