انطلاق تصوير أولى مشاهد مسلسل الذنب لعرضه في رمضان 2024
دخلت الفنانة ميرهان حسين والفنانة درة والفنان هاني سلامة لوكيشن العمل الدرامي الجديد “الذنب” لبدء تصوير أولى مشاهده للعرض ضمن المارثون الرمضاني 2024.
مسلسل الذنب
ومسلسل الذنب هو مكون من ١٠ حلقات وسيتم عرضه عبر إحدى المنصات، والمسلسل مأخوذ عن قصة الكاتبة شاهيناز الفقي وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق.
ويشارك في المسلسل أيضا كل من ماجد المصري وبسنت شوقي وريم سامي وجاري التعاقد مع باقي فريق العمل.
درة وهاني سلامة
وكان آخر أعمال الثنائي درة وهاني سلامة مسلسل “بين السما والأرض” والذي حقق نجاحا نقديا وجماهيريا كبيرا وقت عرضه في دراما رمضان 2021.
مسلسل بين السما والأرض
والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه داخل مصعد تعطل وبه مجموعة من الأشخاص لا يعرفون بعضهم البعض ولكل منهم قصته.
مسلسل بين السما والأرض بطولة النجم هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ.
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