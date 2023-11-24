فلوس مزورة أون لاين، ضبط القائم على إدارة صفحة لترويج العملات المقلدة

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على القائم على إدارة صفحة لترويج العملات المقلدة في بورسعيد.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بترويج العملات الوطنية المقلدة والأسلحة البيضاء بأنواعها المختلفة على المواطنين راغبي شرائها نظير مبالغ مالية.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم ببورسعيد) بمزاولة نشاط إجرامي واسع النطاق تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى ونشر منشورات على تلك الحسابات زاعمًا امتلاكه عملات وطنية "مقلدة" وأسلحة بيضاء بقصد ترويجها لراغبى شرائها وعقب الإيقاع بهم يقوم بإقناعهم بطرق إحتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالى المتفق عليه على محافظ مالية وذلك بقصد الإستيلاء على أموالهم مستغلًا خشية المجنى عليهم الإبلاغ عن تلك الوقائع لعدم تعرضهم للمساءلة الجنائية.



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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامى).. وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.