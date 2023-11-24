دافع عن سيدة، تفاصيل إصابة طالب على يد جزار في طلخا بالدقهلية

شهدت مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية إصابة طالب بالصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بنزيف وإصابات متفرقة بجسده تعدى عليه جزار وآخرين أثناء دفاع الطالب عن سيدة تشاجر معها الجزار.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول بلاغ يفيد بإصابة الطالب مصطفى حسين ١٤ عاما طالب بالصف الإعدادي بجروح ونزيف وإصابات بالغة.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء وقوف المصاب أثناء تواجد سيدة أمام محل جزارة حدثت مشادة بين جزار يدعى كريم ع.ع. وسيدة، فقام المجني عليه بالدفاع عنها دون أن يعرفها فقام الجزار وآخر بالتعدي عليه، مما أدى إلى إصابته بنزيف وتم نقله للمستشفى في حالة حرجة.

جار تحرير المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة.

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وعلي صعيد آخر، كان لفظ نجار مسلح أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بنزيف حاد في المخ وهبوط في الدورة الدموية والتنفسية على إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية خلال عمله بعزبة شباسي مركز شربين محافظة الدقهلية.

وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى شربين تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، بوصول إشارة من مستشفى شربين المركزي، باستقبال "محمد طلعت أحمد السيد"، 47 عاما، نجار مسلح ومقيم قرية الأحمدية التابعة للمركز جثة هامدة "إدعاء سقوط من علو".

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم صلاح عودة، رئيس مباحث مركز شرطة شربين، وبالفحص وسؤال شقيق المتوفى "أحمد"، 40 عاما، عامل، ومقيم بذات القرية قرر أنه حال عمل شقيقه بمنزل تحت الإنشاء بعزبة شباسي دائرة المركز ووقوفه أعلى سقالة خشبية بالطابق الثاني، اختل توازنه وسقط أرضا مما أدى إلى وفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وأكد تقرير مفتش الصحة للمتوفي أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف حاد بالمخ ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.