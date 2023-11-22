إصابة أسرة كاملة في حادث تصادم سيارة ملاكي بسور بطريق الإسماعيلية السويس (صور)

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات مختلفة جراء تصادم السيارة التي كانوا يستقلونها بسور إحدى المدارس الواقعة بطريق الإسماعيلية السويس، ومدينة فايد.

إخطار بحادث تصادم

تلقي المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة كانت تقل أسرة كاملة بسور مدرسة الكهرباء الواقعة بمركز ومدينة فايد وبطريق الإسماعيلية السويس.

Advertisements

جانب من الحادث، فيتو

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي مدير الفرع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات الإسماعيلية.

جانب من الحادث، فيتو

حالة المصابين وأسمائهم

وقالت مصادر طبية إن المصابين وصلوا إلى المستشفي وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد حيث تم اسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين إن المصابين كم ميرسن هاني 18 سنة مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقرى اشتباه ما بعد الارتجاج عبدالله هاني 10 سنوات مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، وهانى 61 سنة مصاب بجرح قطعى 3 سم باليد اليمنى وسحجات وكدمات بالجسم، ميرفت 51 سنة مصابة باشتباه كسر بالفخذ الأيمن وكدمة بالظهر وجرح قطعى 3 سم بالجبهة.



التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الاسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها ل"فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالاسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على انقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الاصابات بالحوادث.

تحذير هام

مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من اماكنتهم أو محاولة تحريكهم لان ذلك يمكن أن يتسبب في سوء اصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الاصابات الخطرة

موضحا إنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ