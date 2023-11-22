إصابة الإعلامي أحمد خيري بوعكة صحية مفاجئة ونقله للمستشفى

تعرض الإعلامي أحمد خيري، لوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها لتلقي العلاج بأحد المستشفيات.

ونشر أصدقاء الإعلامي أحمد خيري صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهو في غرفة الرعاية بالمستشفى، حيث كشف المقربون منه أنه تعرض لجلطة في القلب.

الإعلامي أحمد خيري

يشار إلى أن أحمد خيري بدأ عمله كمراسل تليفزيوني، وقدم عدة برامج على عدد من الفضائيات، قبل أن يقدم برنامج حال بلدنا على راديو 9090.

وتولى أحمد خيري خلال مشواره المهني منصب المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم لمدة عامين، ليعود بعدها لعمله الإذاعي مرة أخرى، ويقدم برنامج صباح الورد في قناة TeN.

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