الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

إصابة الإعلامي أحمد خيري بوعكة صحية مفاجئة ونقله للمستشفى

الإعلامي أحمد خيري،
الإعلامي أحمد خيري، فيتو

تعرض الإعلامي أحمد خيري، لوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها لتلقي العلاج بأحد المستشفيات.

 

ونشر أصدقاء الإعلامي أحمد خيري صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهو في غرفة الرعاية بالمستشفى، حيث كشف المقربون منه أنه تعرض لجلطة في القلب.  

الإعلامي أحمد خيري

يشار إلى أن أحمد خيري بدأ عمله كمراسل تليفزيوني، وقدم عدة برامج على عدد من الفضائيات، قبل أن يقدم برنامج حال بلدنا على راديو 9090. 

 

وتولى أحمد خيري خلال مشواره المهني منصب المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم لمدة عامين، ليعود بعدها لعمله الإذاعي مرة أخرى، ويقدم برنامج صباح الورد في قناة TeN.

 

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الإعلامي أحمد خيري أحمد خيرى قناة TEN فيس بوك

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