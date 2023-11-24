أكبر ماسة صفراء في العالم تظهر في دبي

ظهرت أكبر ماسة صفراء في العالم، والتي تمتلكها دار معوض للمجوهرات، في مهرجان توزيع جوائز Diafa الفني بنسخته السابعة الذي أقيم مؤخرًا في دبي.

الماسة تزيّنت بها الإعلاميّة والمؤثّرة الكويتية نهى نبيل التي شاركت في تقديم هذا الحفل.

أكبر ماسة صفراء في العالم

وتتزين هذه الماسة النادرة باسم "معوض دراجون"، وهي مُصنّفة بأنها أكبر ماسة صفراء في العالم، ويبلغ وزنها 54.21 قيراط، أما اسمها فيعود إلى لونها الذي يُذكّر بقوى التنين السحريّة وعينيه المُتقدتين.

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تعتبر هذه الماسة الفاخرة جزءًا من طقم "معوّض دراجون" الذي يتألف من قلادة، وسوار، وقرطين للأذنين، وخاتم تضمّ خمسة أحجار ألماس بلون أصفر زاهٍ، ويبلغ وزنها 153 قيراطا، بالإضافة إلى 432 حجر ألماس شفافا يفوق وزنها 272 قيراطا.

طقم "معوض دراجون"

وتمّ الكشف عن طقم "معوض دراجون" لأول مرة في عام 2019، وتحديدًا في معرض الدار داخل دبي مول، أما الظهور الأخير له فكان عندما اختارت الإعلامية نهى نبيل التزيّن به في حفل توزيع جوائز Diafa2023.

الطقم زيّن ثوبًا طويلًا اختارته نهى من توقيع المصمم رامي العلي، ونسقته مع حقيبة برّاقة من Christian Louboutin.