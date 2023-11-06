مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

غدا، الثلاثاء، سيتم عرض ماسة "بلو رويال" النادرة، التي تعد واحدة من أغلى الماسات، بمعرفة دار "كريستيز" للمزادات.

"بلو رويال" هي القطعة الأبرز التي ستعرض إلى جانب مجموعة من المجوهرات للبيع في مزادات في جنيف خلال الشهر الجاري، والتي تشمل عقدًا من اللؤلؤ وضعته الممثلة أودري هيبورن وساعة كانت ملكًا للنجم مارلون براندو.

أكبر جوهرة زرقاء زاهية

الماسة التي تزن 17,61 قيراطًا، هي أكبر جوهرة زرقاء زاهية لا تشوبها شائبة من الداخل تعرض للبيع في تاريخ المزادات.

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ماسة "بلو رويال" النادرة، فيتو

وينتظر أن تباع هذه الماسة بسعر يتراوح بين 35 و50 مليون دولار، في مزاد "ماغنيفيسنت جيويلز" للمجوهرات الرائعة، الذي تنظمه دار كريستيز.

أفضل 10 قطع مجوهرات

وفي السياق، قال المدير الدولي للمجوهرات لدى الدار راهول كاداكيا لوكالة فرانس برس: "ستكون واحدة من أفضل 10 قطع مجوهرات بيعت في كريستيز على الإطلاق من حيث القيمة".

وظلت هذه الماسة الموضوعة في خاتم ضمن مجموعة خاصة على مدى 50 عامًا.

وتعد الماسات الزرقاء الزاهية التي تزن أكثر من 10 قيراط نادرة جدًا. ومنذ تأسيس دار كريستيز عام 1766، لم تعرض إلا ثلاث ماسات من هذا النوع للبيع، وكلها خلال الأعوام الـ13 الماضية.

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