الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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منوعات

في دقيقة واحدة، سرقة مجوهرات بـ 7 ملايين

الكاميرات رصدت سرقة
الكاميرات رصدت سرقة المجوهرات، فيتو

 في أغرب وأسرع عملية سطو، شهدت مدينة إسطنبول التركية سرقة محل للمجوهرات، استغرقت نحو دقيقة واحدة، للاستيلاء على مجوهرات يصل ثمنها إلى 7 ملايين ليرة تركية، أي ما يعادل 250 ألف دولار.
ورصدت كاميرات المراقبة عملية السطو التي وقعت بعد منتصف الليل؛ حيث تمكّن 4 ملثّمين من الدخول إلى المتجّر وسرقة المجوهرات في ثوانٍ معدودة، بعدما قاموا بفتح باب المتجر باستخدام جهاز تحكم عن بعد تم نسخه مسبقًا.

 

في أقل من دقيقة واحدة

 وفي أقل من دقيقة واحدة تقريبًا، وضعوا المجوهرات في حقائب بحوزتهم، وسرعان ما خرجوا للهروب عبر دراجتين ناريتين، وفقًا لموقع NTV.

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وقد فشلت السلطات الأمنية التركية في القبض على اللصوص الأربعة أو معرفة هوياتهم، على الرغم من أنها بدأت بالفعل بالتحقيقات؛ بهدف الوصول إلى الجناة، بعدما تقدّم صاحب المتجّر بشكوى لدى الأجهزة الأمنية.

 

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عملية سطو مدينة اسطنبول التركية كاميرات المراقبة بعد منتصف الليل جهاز تحكم عن بعد السلطات الأمنية التركية

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