خبير يحدد ضوابط ومطالب تطوير البورصة وزيادة الشركات المقيدة

أكد محمود شكري، خبير أسواق المال، أن هناك عدة إجراءات يجب على القائمين على إدارة سوق المال الالتزام أهم محاور تلك الرؤية موضحًا أن هناك العديد المعوقات التي تعيق الإدراج وهو يمثل عوار قانوني يشوب بعض إجراءات القيد من تحول شكل الشركات المساهمة بما يتوافق والإدراج.

وأشار إلى أن بعض الأسواق المحيطة خففت كثيرًا من شروط الإدراج حتى وصلوا إلى الادراج المباشر بما يقلل التكلفه ويحفز على الدخول في السوق بدلًا من التخارج غير المبرر من السوق بعد ضعف السيوله اوقات الازمات،. مشددا على ضرورة تنويع البضائع وزياده احجام الشركات من حيث الحجم والكيف والتنويع وكذلك دخول شركات قطاعات جديدة.

Advertisements

وأكد ضرورة تعزيز الشفافية والرقابة والتنظيم في البورصة لحماية حقوق المستثمرين.

وحدد ضوابط وآليات تنشيط البورصة والقضاء على الأزمات التى تحد من إدراج وقيد الشركات بالبورصة المصرية ومن بينها الآتي:

- ضرورة تفعيل الحوكمة فهي مفتاح السر لا نجاح منظومة سوق المال وحجم تطبيقها والتزام الشركات بها، بحجم تطبيق قواعد الحوكمة يرجع بالأساس إلى حجم الشركة، مشيرا إلى أنه يوجد الكثير من الشركات الكبيرة حتى الآن لا تطبقها إدارة البورصة بالشكل المطلوب.

- تواجه الشركات المتوسطه والصغيره العديد من التحديات ولعل الشفافيه في المعلومات وخاصه في البيانات الماليه هي من اهم قواعد الحوكمه ويبقى مبدأ المساواة في المعلومات المتوفره خاصه اذا كانت هذه المعلومات تمس من اداره الشركات بل وتوثر علي ربحيتها من حيث التخارج والانقسام والاندماج والتقسيم وغيرها من المعلومات الحساسه التى تؤثر بشكل كبير علي حركه السهم صعودا وهبوطا لذا يجب تكريس مبدا الشفافيه والرقابه علي كل من يخالف قانون سوق المال بما يتوفر اليه معلومات من عدمه

- تطوير السوق المالية المصرية بشكل شامل.فالسيوله هي محرك السوق والثقه هي من تحرك السيوله ومادامت الثقه في الثوق تعود تدريجا فالامل في الاصلاح الشامل موجود وهنا يمكن القول بان تحقيق البورصه المصريه لقمه تاريخيه جديده قد يكون بدايه لاحداث فرق جوهري في تطوير شكل وكيف سوق مصر المالي وليس البورصه المصريه فحسبمن حيث الاسراع بالاكتتبات الحكوميه وادراك شركات خاصه وهيكله قانون الادراج وغيرها

- تطوير الإصلاحات الهيكلية لتعزيز التداول وتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع المنتجات المالية.

- اليات التداول وامكانيات نظام التشغيل الذي قد يحقق عائدا اكبر عندما يتم تحديثه بما يتوافق مع احدث نظم التداول العالميه، وهناك اليات كثيره في الاسواق المحيطه تطبق وبشكل اكثر احترافيه منها بالسوق المصري بما يحمى اموال المساهمين وتحقيق عداله في التنفيذ وسهوله في التداول وتوفير شاشات اكثر احترافيه وبها ادوات اكثر فاعليه لتفعيل دور التحليلات الفنيه والماليه واستخدام المؤشرات كمحددات لتطوير السوق واليات التداول.