رفع 440 طن قمامة وأتربة واستكمال كسح مياه الأمطار بالدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع ورفع الأتربة والقمامة والتجميل وصيانة الحدائق بالمنطقة المركزية بمشاركة 7 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها.

وتمكنت الحملات من رفع 430 طن قمامة و10 أطنان أتربة وناتج تقليم أشجار واستكمال كسح مياه الأمطار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية..

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن..

Advertisements

ففي الدقهلية وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، فقد استمر تنفيذ اعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة، وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وإحياء شرق وغرب المدينة..

وأوضح "مختار" انه تم رفع 430 طن قمامة و10 أطنان أتربة وناتج تقليم أشجار واستكمال كسح مياه الأمطار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية، وذلك بمشاركة 7 وحدات محلية شملت مراكز ومدن ميت غمر والسنبلاوين وأجا وبني عبيد وشربين وبلقاس ونبروه، بالإضافة لمعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل..

ومن جانبه أوضح، محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها أنه بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام والمهندس محمد عادل والمهندس سامح سعد بجهاز النظافة، قد استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة لمتابعة تنفيذ اعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى حيث تم المرور على جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق أحياء شرق وغرب ومركز المنصورة" واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة.

وشملت الأعمال تقليم الأشجار المتشابكة فروعها بالأسلاك الكهربائية حفاظا على الأرواح بشارع الجيش أمام مديرية التموين وشارع الجمهورية أمام الجامعة وحديقة شجرة الدر وحديقة مركز شرطة حي أول وعدد من الحدائق العامة، وتم رفع كفاءة النظافة العامة بمنطقة سندوب والمجزر والشيخ حسانين والطميهي والترعة وأحمد ماهر والجلاء ومحمد فتحي وسوق ستوته والسيد سليم والمشايه والجمهورية وعبد السلام عارف وسكة سندوب وبورسعيد والعباسي وسامية الجمل والعبور وحي الجامعة وجيهان وسعد زغلول والدراسات وقناة السويس وعزبة الشال وعزبة عقل وتم الانتهاء من كسح الأمطار بكافة شوارع المنصورة وتم تسليك بالوعات الأمطار بشارع الجمهوريه وتم تركيب بالوعات الأمطار أمام كلية الحقوق لتصريف تجمعات امطار وتقليم الأشجار.

وتم رفع كفاءة النظافة العامة حول محيط المدارس وتم رفع الأتربة ورفع المخلفات الصلبة بشارع عبد السلام عارف وأحمد ماهر وسامية الجمل وترميم رصيف طلعة شارع الجمهورية بالقرب من البارون وترميم رصيف الجزيرة الوسطى بشارع الجمهورية أمام كلية الطب، وفي ذات السياق وتنفيذا لتكليفات "محافظ الدقهلية تابع رئيس حي شرق المنصورة أعمال النظافة بالميادين العمومية بنطاق الحي شملت ميدان رمسيس وميدان أم كلثوم وشارع الجيش بالكامل.

وأكد "المحافظ "على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.