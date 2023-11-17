رفع 570 طن قمامة وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم رفع 570 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة بـ 4 مراكز والقرى التابعة لها فضلًا عن تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة وذلك للعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة.

حملات نظافة وتجميل الأحياء بأسيوط

ولفت اللواء عصام سعد إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة وفقًا للامكانات المتاحة وذلك لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض مشيرًا إلى استمرار حملات النظافة والتجميل مستمرة بالقري والمراكز والأحياء حفاظًا علي البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين.

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حملة لرفع أكوام القمامة بأسيوط

وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية بمراكز الغنايم والبداري وديروط وصدفا حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها فضلًا شفط الأتربة من جانبي الطرق بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق والشوارع غير المرصوفة بالقرى لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين باستخدام معدات الحملة الميكانيكية (سيارات الكنس الآلي، اللودر، الجليدر، الحاويات، سيارات النقل،....) وغيرها.

أسفرت الحملة بمراكز أسيوط عن رفع 570 طن مخلفات خلال يوم واحد من تلك الحملات وذلك خلال حملات بإشراف ومتابعة مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى وبالتنسيق مع الجهات المعنية بكل مركز.