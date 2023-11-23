فاكهة فيها سم قاتل في أمريكا، اعرف التفاصيل

في إجراء عاجل، أصدرت إدارة مزارع «HMC» الأمريكية، بموافقة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أمرًا بسحب فاكهة الخوخ والنكتارين من متاجر البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة، بعد أن لقي شخص مصرعه، ووضع مولود قبل أوانه، ودخل 10 أشخاص آخرون المستشفى بالتسمم الغذائي في عدد من الولايات، بسبب تناولهم فاكهة من إنتاج المزرعة، ملوثة ببكتريا الليستيريا، ثالث سبب رئيسي للأمراض المنقولة بالأغذية في الولايات المتحدة.

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سحب الفاكهة من أرفف المتاجر

وأوضح المركز: «على الرغم من سحب كل الفاكهة المعنية من أرفف المتاجر، فإن هناك مخاوف من قيام بعض المتسوقين بتجميد مشترياتهم من الفاكهة بغرض استخدامها لاحقًا، ونحث جميع المستهلكين على التحقق من وجود هذه الفاكهة بثلاجاتهم والتخلص منها إن وجدت، حفاظًا على صحتهم وحياتهم».

وتعد النساء الحوامل أكثر عرضة 10 مرات من غيرهن للإصابة بعدوى الليستيريا، وتؤدي العدوى أثناء الحمل إلى فقدان الجنين بنسبة 20%، ووفاة الأطفال حديثي الولادة بنسبة 3% من الحالات، والآخرون في خطر متزايد بمن فيهم كبار السن 65 فما فوق، والأشخاص الذين يعانون ضعفًا في جهاز المناعة.

الحالات غير المرتبطة بالحمل

وتحتاج 87% من الحالات غير المرتبطة بالحمل إلى دخول المستشفى، ويموت 1 من كل 6 مرضى متأثرًا بالعدوى.

ومن بين الأعراض الشائعة، الحمى وآلام العضلات والشعور بالإرهاق، وتظهر الأعراض عادة في غضون أسبوعين من تناول الطعام الملوث بالليستيريا، ولكن يمكن أن تبدأ في وقت مبكر من نفس اليوم أو في وقت متأخر بعد 10 أسابيع.