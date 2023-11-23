الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

فاكهة فيها سم قاتل في أمريكا، اعرف التفاصيل

النكتارين الملوث،
النكتارين الملوث، فيتو

في إجراء عاجل، أصدرت إدارة مزارع «HMC» الأمريكية، بموافقة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أمرًا بسحب فاكهة الخوخ والنكتارين من متاجر البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة، بعد أن لقي شخص مصرعه، ووضع مولود قبل أوانه، ودخل 10 أشخاص آخرون المستشفى بالتسمم الغذائي في عدد من الولايات، بسبب تناولهم فاكهة من إنتاج المزرعة، ملوثة ببكتريا الليستيريا، ثالث سبب رئيسي للأمراض المنقولة بالأغذية في الولايات المتحدة.

Advertisements

سحب الفاكهة من أرفف المتاجر

وأوضح المركز: «على الرغم من سحب كل الفاكهة المعنية من أرفف المتاجر، فإن هناك مخاوف من قيام بعض المتسوقين بتجميد مشترياتهم من الفاكهة بغرض استخدامها لاحقًا، ونحث جميع المستهلكين على التحقق من وجود هذه الفاكهة بثلاجاتهم والتخلص منها إن وجدت، حفاظًا على صحتهم وحياتهم».

وتعد النساء الحوامل أكثر عرضة 10 مرات من غيرهن للإصابة بعدوى الليستيريا، وتؤدي العدوى أثناء الحمل إلى فقدان الجنين بنسبة 20%، ووفاة الأطفال حديثي الولادة بنسبة 3% من الحالات، والآخرون في خطر متزايد بمن فيهم كبار السن 65 فما فوق، والأشخاص الذين يعانون ضعفًا في جهاز المناعة.

 الحالات غير المرتبطة بالحمل

 وتحتاج 87% من الحالات غير المرتبطة بالحمل إلى دخول المستشفى، ويموت 1 من كل 6 مرضى متأثرًا بالعدوى.

ومن بين الأعراض الشائعة، الحمى وآلام العضلات والشعور بالإرهاق، وتظهر الأعراض عادة في غضون أسبوعين من تناول الطعام الملوث بالليستيريا، ولكن يمكن أن تبدأ في وقت مبكر من نفس اليوم أو في وقت متأخر بعد 10 أسابيع.

أسعار الفاكهة اليوم، 20 جنيهًا أقل سعر لكيلو الخوخ البلدي في سوق العبور

تفسير رؤية الخوخ في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مزارع HMC الأمريكية الخوخ النكتارين الولايات المتحدة التسمم الغذائي الأعراض الشائعة النساء الحوامل الأطفال حديثي الولادة جهاز المناعة

مواد متعلقة

تفسير رؤية الخوخ في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

علاج الإمساك بالأطعمة والأعشاب، أبرزها الخوخ وبذور الكتان

الأكثر قراءة

كتائب القسام تكشف الموعد الجديد للهدنة الإنسانية في قطاع غزة

السيسي يشهد مؤتمر تحيا مصر فلسطين في استاد القاهرة الدولي

354 جنديا بين قتيل وجريح، حزب الله يكشف خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي

تفاصيل تحقيقات النيابة في سقوط كوبري مشاة أحمد عرابي في المهندسين

النشطاء يكشفون الصورة الأولى لبائع الطعام المصري بعد انتصاره على مستشار أوباما

قرار عاجل من محافظ الجيزة بعد حادثة انهيار جزء من كوبري المشاة بأحمد عرابي

السيسي يصل استاد القاهرة الدولي لحضور مؤتمر تحيا مصر فلسطين

ظهرت الآن، نتيجة مبعوثي الأزهر لدول العالم لعام 2024 بالرقم القومي

Advertisements

منوعات

المزيد

فاكهة فيها سم قاتل في أمريكا، اعرف التفاصيل

كادت تتسبب في مصرعها، صانعة محتوى أمريكية تحكي تجربتها مع الشموع المعطرة

الوكالة الأوروبية: الفضاء أصبح مزدحما ومطلوب قانون لتنظيم المرور في السماء

الأمير ويليام يفوز بلقب الرجل الأصلع الأكثر جاذبية لعام 2023

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 23-11-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 23-11-2023

المزيد

انفوجراف

قدميها لأبنائك قبل النوم، 6 مشروبات لنوم هادئ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة تلاوة بالصلاة السرية؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الورد في المنام وعلاقته بتولي منصب مرموق

المباحات والمحرمات على الرجل والمرأة أثناء فترة الخطوبة

المزيد
الجريدة الرسمية