الخميس 23 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

تفاصيل واقعة مقتل طفل على يد زوج والدته في الإسماعيلية.. المتهم عذبه حتى الموت.. وقانوني: الإعدام في انتظاره

الطفل الضحية، فيتو
الطفل الضحية، فيتو

صرخت سيدة من داخل شقة سكنية بمنطقة سرابيوم بمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، لتستغيث بالجيران لإنقاذ طفلها الذي يبلغ من العمر ٣ سنوات، من يد زوجها الذي تعدى عليه بالضرب المبرح حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

يظهر الطفل في منظر مؤثر وهو يلتقط أنفاسه الأخيرة في حضن أمه التي تبكي بحرقة على فقدان ابنها الصغير، وفي الوقت نفسه يفر زوج الأم الذي تسبب في وفاته، خائفًا من الكشف عن جريمته، وتجمع الأهالي والجيران حول المنزل لإنقاذ الصغير بعد نداء استغاثة الأم، ولكن كانت رحلته في هذه الحياة قد انتهت، وتم نقل جثته إلى مستشفى العام، لكن كانت النتيجة الحزينة وودّع الطفل الحياة.

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وخضع المتهم في قتل ابن زوجته بالإسماعيلية لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله، وقررت النيابة العامة حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة للتصريح بالدفن، وطالبت المباحث بتكثيف التحريات حول الواقعة.

المحامي مصطفى الجاوي

ومن جانبه يقول المحامي مصطفى الجاوي إن العقوبة المتوقعة على المتهم بقتل ابن زوجته هي الإعدام وفقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنَّه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».

عاطل يعذب نجل زوجته حتى الموت

أما عن تفاصيل الواقعة فكانت البداية  البداية كانت بتلقي وحدة مباحث مركز شرطة فايد برئاسة الرائد محمود عبداللطيف، إخطارا من المستشفى العام، يفيد بوصول طفل ٣ سنوات جثة هامدة، وعلى جسده آثار تعذيب، وعلى انتقلت قوة مكبرة برئاسة النقباء محمد عبد الباسط وأحمد ممتاز إلى  المستشفى، وتبين أن زوج والدته قام بتعذيبه وعقره في أماكن متفرقة بجسده، وادعى أنه أثناء نزوله من درج السلم سقط مغشيا عليه، وقام باصطحابه للمستشفى.

وبوصوله المستشفى وبالكشف عليه تبين وجود آثار للتعذيب على جسده، وبتقنين الإجراءات ألقت المباحث القبض عليه.

وبمناقشة المتهم، أفاد بأنه كان يقوم بتأديبه ولم يقصد قتله، حرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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