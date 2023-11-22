الخرافي: منتدى الأعمال الخليجي يؤكد حرص مصر على استقطاب مستثمرين جدد وخاصة الخليجيين

أكد عضو مجلس إدارة غرفة التجارة وصناعة الكويت د. أسامة بوخمسين وممثل الغرفة في منتدى الأعمال الخليجي - المصري الأول، أن الاقتصاد المصري واعد، وفرص الاستثمار بجمهورية مصر العربية وفيرة ومتاحة، خاصة مع توجه الحكومة المصرية لخصخصة قطاعات كثيرة ومتنوعة «سياحة، عقارية، بنى تحتية، تعدين، وكهرباء وماء»، موضحا أن المشروعات المعروضة ترضي جميع المستثمرين بالقطاعات المختلفة.

القاهرة تستضيف منتدى الأعمال الخليجي - المصري الأول



وتقدم د. أسامة بوخمسين على هامش مشاركته في المنتدى الذي عقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالقاهرة الجديدة، بالشكر الجزيل للقيادة السياسية المصرية على احتضان منتدى الأعمال الخليجي - المصري الأول، واستضافة الاقتصاديين والمستثمرين الخليجيين، والشكر موصول للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية على تنظيم واستضافة المنتدى وجمع الاقتصاديين والمستثمرين الخليجيين بإخوانهم المصريين.

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وشارك في المنتدى وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير نيابة عن د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وسمير ناس رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وحسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

الشراكة الخليجية للاستثمار في مصر



وأشار د. أسامة بوخمسين، إلى أن نموذج الشراكة الخليجية للاستثمار في مصر ناجح فما بالك إن كانت بدعم حكومي.

وأضاف: إن مصر دولة واعدة في جميع القطاعات وبها العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام جميع المستثمرين وخاصة المستثمرين الخليجيين، موضحًا أن غرفة تجارة وصناعة الكويت سباقة في دعم أي جهد عربي- عربي.



ومن جانبه، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت طلال جاسم الخرافي، أن المنتدى تأكيد على توجه الحكومة المصرية لتخصيص المشاريع الحكومية واستقطاب مستثمرين جدد وخاصة الخليجيين.

ونحن في غرفة تجارة وصناعة الكويت سعداء للغاية بتواجد ممثلي الغرف الخليجية بهدف تعزيز استثمارات الخليج في جمهورية مصر العربية.

غرفة تجارة وصناعة الكويت تدعو إلى تشكيل مجلس خليجي - مصري



وتابع: أن غرفة تجارة وصناعة الكويت تدعو إلى تشكيل مجلس خليجي - مصري منبثق عن المنتدى يتولى مهام التنسيق المباشر مع الرئاسة المصرية، حتى لا يقتصر التعاون على مدة المنتدى فقط، بل يكون متواصلًا وعلى مدار السنة لتشجيع الاستثمارات والشراكة البينية وازالة كل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين.

وقال الخرافي: إن الغرفة تشجع الدول الخليجية على الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا استثمارية واعدة في مصر.

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