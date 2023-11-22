12 توصية للمشاركين في منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول.. تعميق الصناعة وخلق تحالف عربي قوي لإعادة إعمار الدول العربية أبرزها

خرج منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، مع ختام فعاليات بـ 12 توصية مقدمة من المشاركين في هذا العرس الاستثماري الاقتصادي التجاري الكبير، الذي أقيمت فعالياته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

البداية كانت عندما توجه رجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي إلى مصر، للمشاركة في فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري، الذي يعقد في دورته الأولى في القاهرة.

منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، فيتو

انطلاق فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري

وعقدت أعمال منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023، بالقاهرة، بتنظيم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ووزارة التجارة والصناعة المصرية، تحت شعار «أعمال – شراكة –استثمار»

المشاركون في فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، وقيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وسمير عبد الله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية.

وزير الصناعة خلال تسلمه التكريم نيابة عن رئيس الوزراء على هامش منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، فيتو

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جلسات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول

وشهد المنتدى عقد 5 جلسات نقاشية التي تناولت التعاون بين دول الخليج وجمهورية مصر العربية وبحث سبل زيادة التبادل الاقتصادي والاستثماري، من بينها:

جلسة جمهورية مصر العربية والبوابة الاقتصادية لإفريقيا والاتحاد الأوروبي

جلسة حول فرص الاستثمار في قطاعات العقارات والصناعات الغذائية والزراعة والسياحة

جلسة حول التكامل الصناعي في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة

جلسة بعنوان التعاون الخليجي المصري في مجالات الرعاية الصحية والدواء وتقنية المعلومات والاتصالات الرقمية

جلسة التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات التكنولوجية والتعليم.

جلسة مباحثات مصرية عمانية على هامش فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري

وعلى هامش فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري، التقى وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير ونظيره العماني لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين القاهرة ومسقط.

تحديد 152 فرصة استثمارية بهدف توطينها للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية

واستعرض وزير الصناعة فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري وإمكانيات ترجمة هذه الفرص لمشروعات تعاون استثماري ملموسة بالشراكة مع المستثمرين من دولة سلطنة عمان بصفة خاصة ودول الخليج العربي بصفة عامة.

وأشار إلى أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية بهدف توطينها للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية والسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

تكريم الشركات الراعية على هامش فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري، فيتو

تكريم رئيس الوزراء على هامش فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري

وعلى هامش المنتدى، كرّم مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي؛ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتسلم التكريم بالإنابة عنه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وقد سلم التكريم قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان.

تكريم الشركات الراعية على هامش فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري

على هامش منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول، كرّم مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي؛ أيضًا الشركات الراعية للمنتدي وهم شركة مصر للطيران وبنك البركة والشركة العربية للكهرباء والشركة الوطنية للصناعات والشركة العربية للعقارات.

تكريم الشركات الراعية على هامش فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري، فيتو

توصيات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول

وفي الختام، أعلن الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأمين عام المنتدى، توصيات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول التي شملت 12 توصية التي تم مناقشتها لضرورة تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية، وهي كالتالي:

أولا: الدعوة لعقد هذا المنتدى بشكل سنوي ومنتظم وأن تكون هناك أمانة عامة تتابع في التوصيات التي يخرج بها المنتدى، وتعرض في الاجتماع القادم ضمن أهم الإنجازات، مع عقد اجتماعات قطاعية بينية.

ثانيا: البحث عن الحلول التقنية التي تساهم في التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مثل إنشاء منصة تتبناها اتحادات الغرف بحيث تعرض فيها المناقصات وكذلك الفرص الاستثمارية والتجارية.

ثالثا: دراسة التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية، وخصوصا في ظل إقرار دول الاتحاد الأوروبي ضريبة الانبعاث الكربوني والذي سيؤثر على نمو الصادرات العربية والاستفادة من الطاقة المتجددة.

رابعا: ضرورة التكامل في الصناعات الغذائية وخاصة مع التحديات التي تظهر بين فترة وأخرى من أمراض وأوبئة والتغير المناخي والظروف الجيوسياسية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي والصناعي في مجال الأمن الغذائي.

خامسا: العمل على زيادة الاهتمام بالاستثمار المشترك في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والاعتماد المشترك لمنتجاتها، وكذا التشارك في البحث والتطوير.

سادسا: التأكيد على ضرورة تنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات، من تصنيع مشترك، وتشجيع للاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز.

سابعا: ضرورة الاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة

ثامنا: التأكيد على أهمية التشارك في تعميق الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر من خلال تبادل مكونات ومستلزمات الإنتاج والسعي لتصنيعها لمن لديه المميزات النسبية.

تاسعا: تأكيد التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم، لتحقيق للتصنيع المشترك وتنمية الصادرات المشتركة

عاشرا: التشديد على عدم اقتصار التعاون التجاري بين دول الخليج العربي ومصر على السلع تامة الصنع فقط، بل أن تشمل عمليات التكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية ولرفع نسب المكون المحلى العربي لاختراق الأسواق العربية والأفريقية والدولية.

الحادي عشر: دعوة الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات الإنشاءات والمقاولات من الجانبين لخلق تحالف عربي قوي يعمل على تنفيذ مشاريع البنية التحتية في إفريقيا، وإعادة إعمار الدول العربية.

الثاني عشر: التكامل والتعاون بين مراكز الأبحاث والتدريب والجامعات والمعاد التكنولوجية، وتبادل المناهج التي يجب أن تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وإنشاء الحاضنات وربطها افتراضيا، والعمل في البحث والتطوير المشترك.