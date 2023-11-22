تفاصيل افتتاح فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول.. ومطالب بإقامة منصة عربية لعرض المناقصات والفرص الاستثمارية

منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، افتتح أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، الذي تعقد جلساته حاليًا في مقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بحضور ممثلي الحكومات والغرف التجارية والمال والأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي.

انطلاق فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، فيتو

انطلاق فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول

وانطلقت فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول صباح اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023، بحضور قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وسمير عبد الله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وحسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

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محاور جلسات منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول

ويتناول المنتدى العديد من فرص التعاون في مجالات قطاع الأعمال والاقتصاد منها الأمن الغذائي والصناعات الغذائية والسياحة والصحة والدواء وتقنية المعلومات والاتصالات والتعليم والتدريب والجامعات والطاقة المتجددة والمياه والكهرباء، وذلك من خلال 5 جلسات عمل.

أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية خلال كلمته في فعاليات المنتدى، فيتو

أهمية تحقيق التكامل بين الدول العربية من خلال التصنيع المشترك والتصدير لأسواق إفريقيا

وخلال كلمته، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أهمية تحقيق التكامل بين الدول العربية من خلال التصنيع المشترك والتصدير لأسواق إفريقيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من المناطق والتكتلات الاقتصادية التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة، خاصة أن مصر لا طالما فتحت ذراعيها أمام الشركاء كافة من مختلف دول العالم وبالأخص الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال تعاون مثمر بين اتحادات الغرف في هذه الدول.

توجه سياسي وقومي للدولة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الخليج العربي

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة الخارجية، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أن التوجه السياسي والقومي للدولة المصرية لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دول الخليج العربي الشقيقة باعتباره ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، فضلًا عن حرص القطاع الخاص المصري على إيجاد تحالف عربي قوي يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية العربية المشتركة.

وزير الصناعة والتجارة الخارجية خلال فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، فيتو

المنتدى يمثل منصة هامة لالتقاء قيادات الحكومات والغرف التجارية والمال والأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي على أرض مصر

وقال وزير التجارة إن المنتدى يمثل منصة هامة لالتقاء قيادات الحكومات والغرف التجارية والمال والأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي على أرض مصر لتبادل الحوار والخبرات مع نظرائهم المصريين في عدة محاور أهمها الاستفادة من العلاقات المتميزة التي تربط القيادات السياسية بمصر ودول مجلس التعاون الخليجي لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات، من تصنيع مشترك، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

دعوة ممثلي القطاع الخاص الخليجي لدراسة فرص الاستثمار الصناعي

وأوضح أن المنتدى سيتناول سبل التعاون في مجال تعميق التصنيع المشترك للوفاء باحتياجات السوقين المصري والخليجي، داعيًا ممثلي القطاع الخاص الخليجي لدراسة فرص الاستثمار الصناعي، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة.

وأشار إلى أهمية استفادة الشركات الخليجية من الفرص المستحدثة التي ستطرحها سياسة ملكية الدولة حيث ستتخارج الدولة المصرية من العديد من القطاعات خلال ثلاث سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار المحلي والعربي والأجنبي دون مزاحمة من الدولة، هذا إلى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول.

المشاركون في فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، فيتو

أهمية مشاركة الأشقاء من الخليج في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية في مصر

ولفت إلى أهمية ملف الإعمار والبناء ومشاركة الأشقاء من الخليج في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية في مصر والتي تشمل توليد الطاقة والطرق والموانئ والمرافق العامة، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، وكذا المشروعات الكبرى ومن بينها محور قناة السويس واستصلاح المليون ونصف فدان، إلى جانب مشروعات إعادة إعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا.

وزير الصناعة والتجارة الخارجية خلال فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، فيتو

وزير الصناعة يستعرض أوجه التعاون المتاحة بين مصر ودول الخليج العربي

وأضاف وزير التجارة والصناعة أن التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينها يمثل ضرورة أساسية للتصنيع المشترك وتنمية الصادرات العربية المشتركة إلى أسواق تتجاوز 3 مليارات مستهلك بمزايا تفضيلية للدول والتجمعات التي ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة وكذا باستغلال المميزات النسبية والموقع المتميز لمصر بنسب مكون محلى حوالى 40%، وذلك إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، وبالطبع الوطن العربي.

ضرورة عدم اقتصار التبادل التجاري بين الدول العربية على السلع تامة الصنع

وأشار إلى ضرورة عدم اقتصار التبادل التجاري بين الدول العربية على السلع تامة الصنع وأن تشمل عمليات التكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية ورفع نسب المكون المحلى العربي للنفاذ للأسواق العربية والإفريقية والدولية.

قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، فيتو

مطالب بإقامة منصة بين الغرف العربية لعرض المناقصات والفرص الاستثمارية بمصر ودول مجلس التعاون الخليجي

ومن جانبه أكد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، مشددًا على ضرورة عقد لقاء سنوي منتظم للمنتدى لتنفيذ توصياته والبحث عن حلول فنية وإقامة منصة بين الغرف العربية دورها عرض المناقصات والفرص الاستثمارية بمصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني إلى المؤشرات الإيجابية لمختلف المؤسسات الدولية التي توقعت تحقيق معدلات نمو إيجابية في مصر.

جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، فيتو

حجم الاستثمارات البينية 33 مليار دولار بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي

وفي نفس السياق، استعرض جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي خلال كلمته عدد من مؤشرات التعاون بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال عام 2022 نحو 34 مليار دولار كما بلغ حجم الاستثمارات البينية 33 مليار دولار، ووصل عدد السائحين الوافدين من دول الخليج لمصر 2 مليون سائح.

المؤشرات تعكس نجاح الخطط الطموحة والهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، إلى أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الخطط الطموحة والهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات المشتركة.

سمير عبد الله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية، فيتو

المتغيرات العالمية فرضت على الدول العربية وضع رؤى مترابطة لتحقيق التنمية المستدامة

أما سمير عبد الله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية، ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، فأكد في كلمته أن الاتحاد لا يدخر جهدًا في توفير جميع سبل دعم دول مجلس التعاون الخليجي لإقامة كيانات إنتاجية مرنة لمواجهة المتغيرات العالمية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية العالمية والتى فرضت على الدول العربية وضع رؤى مترابطة لتحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك فى مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

حسن بن معجب الحويزي، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، فيتو

توافر الفرص الاستثمارية الواعدة فى مختلف المجالات

وبدوره؛ قال حسن بن معجب الحويزي، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إن هناك آفاقا واسعة لتعزيز الروابط والعلاقات الاقتصادية بين الدول العربية لا سيما في ظل توافر الفرص الاستثمارية الواعدة فى مختلف المجالات.

حرص غرف دول مجلس التعاون الخليجي على دفع وتعزيز الاستثمارات المشتركة مع نظيراتها بالدول العربية،

وأشار إلى حرص غرف دول مجلس التعاون الخليجي على دفع وتعزيز الاستثمارات المشتركة مع نظيراتها بالدول العربية، وتحقيق شراكات ناجحة في مختلف مجالات هذا المنتدى وفي مقدمتها الاستثمار فى قطاعات الزراعة والعقارات والرعاية الصحية والمياه والتعليم وغيرها.