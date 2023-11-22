الإدارة الأمريكية تبلغ إسرائيل: مهمتكم فى غزة صعبة

صفقة الأسرى، ذكرت وكالة “بلومبرج” الإخبارية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم، أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أن قتل عدد كبير من المدنيين سيصعب مواصلة الحرب فى غزة ضد حماس.

تنفيذ بنود الهدنة في غزة

من جانبه قال بريت كاجورك منسق شؤون الشرق الأوسط بالبيت الأبيض، إن أمريكا ستعمل للتأكد من تنفيذ بنود اتفاق إطلاق سراح الرهائن والهدنة في غزة.

ترحيب بايدن

ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بموافقة حكومة جيش الاحتلال على الهدنة الإنسانية لمدة 4 أيام وإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار فى غزة، قائلًا: "نرحب بالتوصل إلى اتفاق للإفراج عن الأسرى بين إسرائيل وحماس".

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الرهائن الأمريكيون



وأضاف الرئيس الأمريكي من المفترض أن يعيد الاتفاق المزيد من الرهائن الأمريكيين إلى الوطن ولن أتوقف حتى يتم إطلاق سراحهم جميعا، موضحا: "أقدر تعهد نتنياهو بدعم الهدنة لضمان تنفيذ الاتفاق وتوفير مساعدات إضافية للتخفيف من معاناة الأسر في غزة".



مساعدات إنسانية إضافية لغزة



ووجه الرئيس الأمريكي الشكر إلى كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير تميم بن حمد أمير قطر، قائلا: "أشكر أمير قطر والرئيس المصري على قيادتهما الحاسمة وشراكتهما في التوصل إلى هذا الاتفاق".



وأضاف: "أقدر التزام نتنياهو وحكومته بدعم هدنة ممتدة لضمان تنفيذ الصفقة بالكامل وتوفير مساعدات إنسانية إضافية لغزة".



صفقة تحرير الرهائن



وأصدرت وزارة الخارجية القطرية، الأربعاء، بيانًا أكدت فيه أن جهود الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل، أسفرت عن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية سيتم إعلان توقيت بدايته خلال 24 ساعة.

الخارجية القطرية نجاح جهود الوساطة القطرية المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس"، بالتوصل لاتفاق هدنة إنسانية ستستمر لـ4 أيام قابلة للتمديد.

تبادل 50 امرأة وطفلًا من الأسرى



وأكدت أن الاتفاق يشمل تبادل 50 امرأة وطفلًا من الأسرى بغزة مقابل إفراج إسرائيل عن نساء وأطفال فلسطينيين.



ولفتت الخارجية القطرية إلى أنه ستتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق، كما تسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من المساعدات الإغاثية بما فيها وقود مخصص للاحتياجات الإنسانية.

جهود مصرية قطرية أمريكية لوقف إطلاق النار

وشددت الخارجية القطرية استمرار مساعي دولة قطر الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، مثمنة جهود مصر والولايات المتحدة في دعم جهود الوساطة وصولًا إلى هذا الاتفاق.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت رسميًّا المصادقة على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة بعد اجتماعين لمجلس الحرب والحكومة الموسعة، ويتضمن الاتفاق تبادلًا محدودًا للأسرى مع حركة حماس.

بدورها، أكدت حركة حماس أن بنود هذا الاتفاق قد صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها، مؤكدة أن "أيديها ستبقى على الزناد للدفاع عن شعبنا ودحر العدوان".

