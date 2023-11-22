مزايا صفقة تبادل الأسرى الجديدة بين إسرائيل وحماس عن سابقتها

تختلف عملية تبادل الأسرى الجديدة بين إسرائيل وحركة حماس، والتي تم الإعلان عن التوصل إليها ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار، هذه المرة، عن أية عملية تبادل أخرى.

عملية تبادل الأسري

وذلك على النقيض من عمليات تبادل الأسرى السابقة، لا سيما الصفقة التي أطلقت حماس بموجبها سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011، حيث أطلقت إسرائيل سراح أكثر من ألف أسير، بعضهم كان مدانا بالقتل، بمن فيهم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة، وأحد الذين تحمّلهم إسرائيل مسؤولية هجوم الحركة المميت عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

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وسيحصل عشرات النساء والقصر الفلسطينيون، الذين تحتجزهم إسرائيل لفترات تتراوح بين بضعة أشهر وعدة سنوات، على حريتهم بموجب اتفاق اليوم الأربعاء، لإطلاق سراح 50 رهينة إسرائيلية تحتجزهم حركة حماس في غزة.

ومن المتوقع أن يلتئم شمل أُسر فلسطينية عندما تستقبل أسراها لدى عودتهم، في وقت مبكر غدا الخميس، إلى منازلهم في الضفة الغربية المحتلة والقدس.

والاتفاق الذي تسنى التوصل له بوساطة قطرية هو أول علامة ملموسة على أي وقف للقتال الذي بدأ بالهجوم الذي شنه مئات من مسلحي حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول، واحتجزوا بعده نحو 240 إسرائيليا وأجنبيا رهائن.

ووافقت إسرائيل على هدنة لمدة أربعة أيام، ودخول المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا مقابل إطلاق سراح الرهائن، وجميعهم أطفال ونساء.