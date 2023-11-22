الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

مزايا صفقة تبادل الأسرى الجديدة بين إسرائيل وحماس عن سابقتها

غزة، فيتو
غزة، فيتو

تختلف عملية تبادل الأسرى الجديدة بين إسرائيل وحركة حماس، والتي تم الإعلان عن التوصل إليها ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار، هذه المرة، عن أية عملية تبادل أخرى. 

عملية تبادل الأسري 

 

وذلك على النقيض من عمليات تبادل الأسرى السابقة، لا سيما الصفقة التي أطلقت حماس بموجبها سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011، حيث أطلقت إسرائيل سراح أكثر من ألف أسير، بعضهم كان مدانا بالقتل، بمن فيهم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة، وأحد الذين تحمّلهم إسرائيل مسؤولية هجوم الحركة المميت عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

 

Advertisements

 
وسيحصل عشرات النساء والقصر الفلسطينيون، الذين تحتجزهم إسرائيل لفترات تتراوح بين بضعة أشهر وعدة سنوات، على حريتهم بموجب اتفاق اليوم الأربعاء، لإطلاق سراح 50 رهينة إسرائيلية تحتجزهم حركة حماس في غزة.

 

ومن المتوقع أن يلتئم شمل أُسر فلسطينية عندما تستقبل أسراها لدى عودتهم، في وقت مبكر غدا الخميس، إلى منازلهم في الضفة الغربية المحتلة والقدس.

 

والاتفاق الذي تسنى التوصل له بوساطة قطرية هو أول علامة ملموسة على أي وقف للقتال الذي بدأ بالهجوم الذي شنه مئات من مسلحي حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول، واحتجزوا بعده نحو 240 إسرائيليا وأجنبيا رهائن.

 

ووافقت إسرائيل على هدنة لمدة أربعة أيام، ودخول المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا مقابل إطلاق سراح الرهائن، وجميعهم أطفال ونساء.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل إسرائيل وحركة حماس الضفة الغربية حركة حماس في غزة حركة حماس

مواد متعلقة

شروط حماس لتنفيذ الهدنة في غزة (إنفوجراف)

قمة مصرية أردنية بالقاهرة.. الزعيمان يؤكدان العمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار في غزة.. ويرفضان أي محاولات لتهجير أهالي القطاع داخل غزة أو خارجها

أردوغان: مستعدون لتولي المسئولية في أمن غزة بعد الحرب

نتنياهو يعقد مؤتمرا صحفيا لشرح الاتفاق مع حماس

الأكثر قراءة

المقاطعة تؤتي ثمارها، تقرير يرصد شكاوى الشركات الأمريكية من الخسائر في مصر ودول عربية

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في السوق المحلي

الإدارة الأمريكية تبلغ إسرائيل: مهمتكم فى غزة صعبة

المسافة صفر، مقاتلو القسام يخرجون كالمارد من تحت الركام لاصطياد جنود الاحتلال (فيديو)

بعد نجاح المسلسل، محمد سليمان عبد المالك يوجه رسالة لأبطال صوت وصورة

1000 قارب، أسطول رفض الإبادة الجماعية يبحر في طريقه إلى غزة

ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة مطلع الأسبوع المقبل

التعليم: امتحانات نوفمبر وفقا لظروف كل مديرية تعليمية

Advertisements

منوعات

المزيد

المقاطعة تؤتي ثمارها، تقرير يرصد شكاوى الشركات الأمريكية من الخسائر في مصر ودول عربية

ديكسي ماكوالي، حكاية شاب ساهم في حماية متنزهات أفريقيا الوطنية (صور)

ريال مدريد يبيع قطعا من ملعب سانتياجو بيرنابيو

لاعب كرة ينقذ مطربة شهيرة من السجن

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 بالأسواق

سعر اليورو بالبنك المركزي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 22-11-2023

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

لتغذيته وتقويته.. أفضل الفيتامينات الطبيعية للشعر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الأسير في المنام وعلاقته بالهموم والأحزان الشديدة

تفسير رؤية الفول المدمس في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والسعادة

أفضل الأوقات لقراءة أذكار الصباح والمساء

المزيد
الجريدة الرسمية