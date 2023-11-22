الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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اقتصاد

رئيس غرفة جنوب سيناء: منتدى الأعمال المصري الخليجي فرصة لتعزيز الاستثمارات بمصر

محمد وحيد رئيس غرفة
محمد وحيد رئيس غرفة جنوب سيناء التجارية، فيتو

منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، قال محمد وحيد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة جنوب سيناء التجارية، إن انعقاد منتدى الأعمال الخليجي  المصري  الأول حاليا، يعد فرصة كبيرة لتعزيز الاستثمارات بمصر.

فعاليات منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول

يشار إلى إنه انطلقت اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023، وتحت شعار «أعمال – استثمار _ شراكة »، فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، الذي تعقد فعالياته  بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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 حجم الاستثمارات الخليجية بمصر يصل لنحو 33 مليار دولار بنهاية العام الماضي

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن حجم الاستثمارات الخليجية بمصر يصل لنحو 33 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهود بين الجانبين، لزيادة هذا الرقم بما يخدم الاقتصاد المصري والخليجي على حد سواء.

 المستثمرين الخليجيين أمامهم العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة في السوق المصرية

وأكد رئيس غرفة جنوب سيناء التجارية، أن الدولة المصرية تولي الاستثمارات الخليجية اهتماما كبيرا، مشيرا إلى أن المستثمرين الخليجيين أمامهم العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة في السوق المصرية.

الإصلاحات الحكومية  ساهمت في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر

وأوضح أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، أسهمت في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.

تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دول الخليج  العربي

وأكد وحيد التوجه السياسي والقومي للدولة المصرية لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دول الخليج  العربي الشقيقة باعتباره ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مشيرًا إلى حرص القطاع الخاص المصري على إيجاد تحالف عربي قوي يسهم في تحقيق التنمية الإقتصادية العربية المشتركة.

المنتدى يعد منصة  لتبادل الحوار والخبرات بين رجال الأعمال الخليجين والمصريين

وأوضح أن هذا المنتدى يمثل منصة هامة لالتقاء قيادات الحكومات والغرف التجارية والمال والأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي على أرض مصر لتبادل الحوار والخبرات مع نظرائهم المصريين في عدة محاور.

 الاستفادة من العلاقات المتميزة التي تربط القيادات السياسية بمصر ودول مجلس التعاون الخليجي

وأشار إلى أن هذه المحاور أهمها الاستفادة من العلاقات المتميزة التي تربط القيادات السياسية بمصر ودول مجلس التعاون الخليجي لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات، من تصنيع مشترك، وتشجيع للاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

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جاسم البديوي: منتدى الأعمال يهدف إلى الربط بين أصحاب الأعمال الخليجيين والمصريين

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انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول باتحاد الغرف التجارية

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انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول باتحاد الغرف التجارية

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