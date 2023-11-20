تفاصيل تنظيم منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول بمشاركة 300 رجل أعمال خليجي

منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «أعمال – استثمار _ شراكة »، تنطلق فعاليات منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول، يوم الأربعاء المقبل، على مدى يومين، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بشارع التسعين في التجمع الخامس.

تفاصيل فعاليات منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول

في السطور التالية، فيتو تستعرض تفاصيل فعاليات منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول:

أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فيتو

منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول، ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، برئاسة أحمد الوكيل، بالتعاون مع اتحاد الغرف الخليجية، يوم الأربعاء المقبل علي مدي يومين.

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شعار منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول

منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، يقام فعاليات منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول تحت شعار «أعمال – استثمار _ شراكة »، ويعقد بمقر اتحاد الغرف التجارية المصرية بالتجمع الخامس.

المشاركون في فعاليات منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول

ومن المقرر أن يشارك في فعاليات منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول، الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وقيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج.

وبحضور أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، وحسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وسمير عبد الله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس مجلس ادارة غرفة البحرين.

اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، فيتو

مشاركة نحو 300 رجل أعمال خليجي إضافة إلى أعضاء مجالس إدارات اتحادات الغرف

كما يشارك في فعاليات المنتدي رؤساء وأعضاء مجالس إدارات اتحادات غرف كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وعمان وقطر والكويت، فضلًا عن مشاركة نحو 300 رجل أعمال خليجي.

المنتدى يتناول فرص التعاون في مجالات قطاع الأعمال والاقتصاد في 5 جلسات

يتناول منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول العديد من فرص التعاون في مجالات قطاع الأعمال والاقتصاد خلال 5 جلسات، في تخصصات منها الأمن الغذائي والصناعات الغذائية، وتقنية المعلومات والاتصالات والتعليم والتدريب والجامعات، والسياحة والصحة والدواء والطاقة المتجددة والمياه والكهرباء.

حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، فيتو

الجلسة الأولى: مصر البوابة الاقتصادية لأفريقيا والاتحاد الأوروبي

تقام الجلسة الرئيسية تحت عنوان «مصر البوابة الاقتصادية لأفريقيا والاتحاد الأوروبي» ويتحدث فيها كل من حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد هيكل رئيس مجموعة القلعة الخليجية، وكريم غبور رئيس مجموعة صناعة وسائل النقل.

الدكتور علي حامد الملا مدير إدارة المشروعات الصناعية بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، فيتو

الجلسة الثانية: فرص الاستثمار في قطاعات العقار والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة

فيما تقام الجلسة الثانية تحت عنوان «فرص الاستثمار في قطاعات العقار والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة» ويتحدث خلالها فعالياتها محمد بن عبيد المزروعي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والدكتورة سالمة بنت نصيب الفارسية، عضو لجنة السياحة بغرفة تجارة وصناعة عمان، وبندر محمد بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي.

ويشارك أيضًا في فعاليات الجلسة الثانية كل من النائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وأشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، ويدير فعاليات الجلسة الدكتور علي حامد الملا مدير إدارة المشروعات الصناعية بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.

الدكتور محمد السبكي رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وجهاز تنظيم الكهرباء الأسبق، فيتو

الجلسة الثالثة: التكامل الصناعي في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة

وتقام الجلسة الثالثة تحت عنوان «التكامل الصناعي في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة» التي يدير فعالياتها الدكتور محمد السبكي رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وجهاز تنظيم الكهرباء الأسبق، ويتحدث خلال فعالياتها كل من المهندس أحمد السويدي رئيس مجموعة السويدي، والمهندس حسن علام رئيس مجموعة حسن علام القابضة، والدكتور أمين اليعقوب المستشار السابق بوزارة الطاقة السعودية، وإسماعيل سرحان المدير التنفيذي للشركة العربية للكهرباء.

الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، فيتو

الجلسة الرابعة: التعاون الخليجي المصري في مجالات الرعاية الصحية والدواء وتقنية المعلومات والاتصالات الرقمية

أما الجلسة الرابعة فتعقد تحت عنوان «التعاون الخليجي المصري في مجالات الرعاية الصحية والدواء وتقنية المعلومات والاتصالات الرقمية»، ويدير الجلسة الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، ويشارك في فعالياتها كل من سليمان بن صالح الدخيل مدير عام مجلس الصحة لدول الخليج، والمهندس متعب بن سعيد الميزاني مدير عام مركز الاعتماد الخليجي، ومحمد الرشيدي رئيس مجلس ادارة ون جلوبل.

كما يشارك في فعاليات الجلسة الرابعة أيضًا، كريم سعادة رئيس الأهلي للاستثمار، والمهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والدكتور محمد حلبس مدير أعمال مجموعة مستشفيات السعودي الألماني في مصر وشمال أفريقيا، والدكتور خالد برهان الدين العوضي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للتكنولوجيا.

المهندس متعب بن سعيد الميزاني مدير عام مركز الاعتماد الخليجي، فيتو

الجلسة الخامسة: التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات التكنولوجية والتعليم

اما الجلسة الخامسة فتقام تحت عنوان «التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات التكنولوجية والتعليم» ويتحدث خلالها الدكتور أشرف مشرف رئيس كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية، والدكتور عبد العزيز بن أحمد العثمان، مستشار ومدرب في أكاديمية الفوزان للتطوير القطاع غير الربحي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

ويشارك أيضًا في فعاليات الجلسة الخامسة كل من علاء الشيخ المستشار الاداري لشركة غالوب، ومحمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة وبرنامج بريما، والدكتور أشرف منصور، رئيس الجامعة الألمانية، والمهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التعليم بغرفة قطر، ويدير الجلسة المهندس متعب بن سعيد الميزاني مدير عام مركز الاعتماد الخليجي.

حسن الحويزي، رئيس اتحاد الغرف الخليجية ، فيتو

العلاقة الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون تعد من العلاقات المتبادلة

وفي نفس السياق، أكد حسن الحويزي، رئيس اتحاد الغرف الخليجية في تصريحات صحفية، أن العلاقة الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون تعد من العلاقات المتبادلة، التي لا يمكن الاستغناء عنها من الطرفين؛ فمن جهة تمثل قناة السويس شُريانًا حيويًّا لدول المجلس، حيث يمر ثلثا إنتاجها من البترول عبر القناة، ومن جهة أخرى، يوجد بدول مجلس التعاون عددٌ كبيرٌ من العمالة المصرية، علاوة على المبادلات التجارية المتنامية والاستثمارات الخليجية الكبيرة في مصر.

حجم التبادل التجاري بين دول الخليج ومصر يتجاوز 30 مليار دولار

وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج ومصر، وفقًا لدراسة حديثة أعدها الاتحاد، تشير إلى تجاوز حجم التبادل التجاري 30 مليار دولار في عام 2022 ؛ منها 20.4 مليار دولار للصادرات الخليجية و9.5 مليار دولار للواردات الخليجية من مصر.

حجم الاستثمارات الخليجية في مصر، فيتو

حجم الاستثمارات الخليجية في مصر يبلغ 67 مليار دولار م خلال 8500 شركة خليجية

وأشار الي أن الاستثمارات الخليجية في مصر قديمة وتمتد إلى عشرات السنين، وتعاظمت خلال السنوات الأخيرة بعد الإصلاحات الاقتصادية المصرية، وتحسن بيئة الاستثمار والجهود الحكومية لاستقطاب الاستثمارات الخليجية، وخاصة المشاريع التي تعرضها الحكومة المصرية للبيع، إذ تتجاوز حجم الاستثمارات الخليجية في مصر الـ 67 مليار دولار من خلال تواجد أكثر من 8500 شركة خليجية تستثمر في مصر.

نتطلع أن يخرج المنتدى بتوصيات هادفة تشكل إنطلاقة حقيقة نحو بناء شراكات وعلاقات اقتصادية قوية

وقال رئيس اتحاد الغرف الخليجية : « نتطلع نحن في القطاع الخاص الخليجي أن يخرج المنتدى بتوصيات هادفة تشكل إنطلاقة حقيقة نحو بناء شراكات وعلاقات اقتصادية قوية بين الجانبين، على أن يكون للقطاع الخاص دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين حتى يستفيد منها المواطن الخليجي والمصري ».