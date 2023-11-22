انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول باتحاد الغرف التجارية

منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، انطلقت اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023، وتحت شعار «أعمال – استثمار _ شراكة »، فعاليات منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول، الذي تعقد فعالياته بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

فعاليات منتدى الأعمال المصري الخليجي 2023، فيتو

انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الخليجي 2023

وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية بحضور كل من؛ المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وقيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، وحسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وسمير عبد الله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس مجلس إدارة غرفة البحرين.

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مشاركة نحو 300 رجل أعمال خليجي إضافة إلى أعضاء مجالس إدارات اتحادات الغرف

ويشارك في فعاليات المنتدي رؤساء وأعضاء مجالس إدارات اتحادات غرف كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وعمان وقطر والكويت، فضلًا عن مشاركة نحو 300 رجل أعمال خليجي.

فعاليات منتدى الأعمال المصري الخليجي 2023، فيتو

نص كلمة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

ومن جانبه، استهل أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام كلمته بالترحيب بجميع المشاركين في فعاليات المنتدى، قائلًا: « باسم أكثر من 5 ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، يشرفني أن أرحب بالأخوة الأعزاء من دول مجلس التعاون الخليجى الشقيقة، في وطنهم الثاني مصر، حللتم اهلا، ونزلتم سهلا في أرض الكنانة».

مصر أرض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة والزراعة والنقل واللوجستيات والخدمات

وأضاف: « سترون اليوم من خلال جلسات المنتدى، مصر اليوم، مصر أرض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة والزراعة والنقل واللوجستيات والخدمات، مصر شراكة الحكومة والقطاع الخاص، التي فتحت أبوابها لشركائنا من مختلف دول العالم، في القطاعات كافة، وبالطبع فتلك الأبواب مفتوحة على مصراعيها لأشقائنا من دول مجلس التعاون الخليجى».

دولنا محطات أساسية في طريق الحرير المدعوم بمبادرة الحزام والطريق

وتابع: «لقد سعينا جاهدين لتنمية علاقاتنا الثنائية من خلال تعاون مثمر بين اتحادات الغرف في دولنا، ونجحنا في ان نضاعف تبادلنا التجاريوالاستثمارى، ولكن كل هذا هو نقطة صغيرة في بحر الفرص المتاحة والغير مستغلة، فدولنا محطات أساسية في طريق الحرير المدعوم بمبادرة الحزام والطريق.، فيجب أن تتكامل موانئنا ومراكزنا اللوجستية وصناعاتنا وخدماتنا ومدخلات إنتاجنا، لننتقل من التعاون الثنائى الى التعاون الثلاثى.

فعاليات منتدى الأعمال المصري الخليجي 2023، فيتو

مطالب باستغلال اتفاقية التير للتصدير عبر الطرق العابرة للقارة الأفريقية

وشدد على أنه يجب أن نصنع سويا ونصدر لأسواق افريقيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والتي تتجاوز 3 مليار مستهلك بدون جمارك وبمكون محلى 40%، فيجب ان نستغل اتفاقية التير «TIR » التي تجمعنا لنصدر سويا من خلال الطرق العابرة للقارة الافريقية مثل الإسكندرية كيب تاون، وبورسعيد داكار، وسفاجا نادجامينا التي ستفتح لنا جميعا أسواق الدول الحبيسة في وسط افريقيا، والتي تتكامل مع خطوط الرورو السريعة مع الاتحاد الأوروبي.

ضرورة خلق تحالفات قوية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في مصر وأفريقيا

وأشار إلى أنه يجب أن نخلق تحالفات قوية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في مصر وأفريقيا، ولإعادة إعمار دولنا العربية، فيجب ان نجاهد لتحقيق أمننا الغذائي من خلال التشارك في مشروع استصلاح ملايين الافدنة، وتصنيع منتجاته لرفع القيمة المضافة، ولقد تحدثنا لسنوات طويلة عن التكامل العربى، بحسبانها رغبة شعبية قبل أن تكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربى يجب أن تقيم قواعده دول مجلس التعاون الخليجى ومصر، على المستويين الثنائي والإقليمي.

فعاليات منتدى الأعمال المصري الخليجي 2023، فيتو

تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية

وأضاف: إنطلاقًا من هذه الغاية، فقد قامت الحكومات المتعاقبة بجهد واضح في هذا الإطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، بثورة تشريعية واجرائية ناجزة، وتقديم العديد من الحوافز والتيسيرات التي ستعرض عليكم اليوم، فيجب علينا ان نستغل سويا ما تطرحه مصر اليوم من فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، هذا بالإضافة للاستثمار الصناعي والسياحي العقاري.

رفع كفاءة الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق

وقال «الوكيل» إن تلك النهضة التي رفعت كفاءة الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والصرف الصحي والاستثمار العقاري السياحي لتتخطى حدود مصر، ونرى اليوم شركات مثل السويدى وحسن علام وأوراسكوم وبتروجت وإنبي والمقاولين العرب، تنشر النماء والتنمية في دول الخليج باستثمارات جاوزت 3 مليار دولار، وجاوزت 10 مليار دولار في افريقيا، وكلهم معنا اليوم.

فعاليات منتدى الأعمال المصري الخليجي 2023، فيتو

سنتحاور بشفافية ليس فقط فى الفرص المتاحة بل والمعوقات

واختتم أحمد الوكيل كلمته قائلًا: اليوم، سنتحاور بشفافية ليس فقط فى الفرص المتاحة، ولكن وهو الاهم فى المعوقات الباقية بعد حل العديد منها بثورة تشريعية واجرائية ولجان وزارية لفض المنازعات، بهدف منع تكرارها، ليتفرغ التاجر والصانع ومؤدى الخدمات لدوره فى العمل والانتاج ونشر النماء والتنمية